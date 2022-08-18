Що зробити для гарного врожаю картоплі: найпростіший лайфхак

Щоб картопля давала хороший урожай, важливо вчасно і правильно доглядати за грунтом.

Заради гарного врожаю важливо постійно дбати про стан городу: стежити за рослинами, полоти, поливати, удобрювати, боротися зі шкідниками. І продовжувати доглядати за ґрунтом, навіть коли зібрано врожай. Тоді й віддача від землі буде якісною та багатою.

Що радять робити дачники із ґрунтом, коли викопана вся картопля? Слід подбати про відновлення ґрунту на цій ділянці. Тоді наступного року ви зможете тут виростити та зібрати врожай анітрохи не гірший за попередній. Про це пише Ukr.Media.

Ґрунт на городі віддає цінні мікроелементи рослинам, а тому має властивість збіднюватись, а також заростати бур’янами та піддаватися ерозії. Але існує надійний спосіб збагатити та відновити його – регулярно висаджувати сидерати. Це рослини, що вирощуються і потім закладаються у ґрунт для покращення його структури, збагачення азотом та боротьби із бур’янами.

Існують загальні правила для городніх культур

Якщо картопля з року в рік вирощується на тому ж самому місці, для висадки на ділянці підійдуть будь-які сидерати.

Якщо на звільненій від картоплі ділянці планується висаджування інших овочів, важливо враховувати правила сівозміни сільськогосподарських культур. Це означає, що сидерати не повинні бути з однієї родини із майбутніми рослинами.

До 1 вересня садять всі види сидератів: фацелію, ріпак, буркун тощо.

До 15 вересня висаджують озиму гірчицю та ріпак.

Не варто використовувати в якості сидератів озиме жито та віку, щоб потім не витрачати час на зайве прополювання.

На піщаних ґрунтах закладати сидерати не обов’язково.

На суглинному грунті бажано вже восени закласти сидерати, і тоді до весни верхній шар буде пухким.

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