Таропрогноз на 21 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Деяким сьогодні, можливо, доведеться попрощатися з чимось

У неділю, 21 серпня, деякі можуть подолати нарешті старі проблеми, тоді як іншим настав час перепочити від турбот і стресу.

На це вказує розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — перевернута П’ятірка пентаклів, Вісімка кубків, перевернута Вісімка жезлів

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що сьогодні у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, то, можливо, нарешті почнете одужувати.

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, в неділю Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, і незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Перевернута Вісімка жезлів

У такому положенні карта каже, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і у неділю перед Вами можуть виникнути раптові перешкоди. Уповільніться і делегуйте, що можливо, щоб не наробити помилок у метушні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, кому ще може повезти в коханні до кінця літа.