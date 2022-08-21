Таропрогноз на 21 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю
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Деяким сьогодні, можливо, доведеться попрощатися з чимось
У неділю, 21 серпня, деякі можуть подолати нарешті старі проблеми, тоді як іншим настав час перепочити від турбот і стресу.
На це вказує розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:
Подивіться, яка карта там була:
Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:
Перевернута П’ятірка пентаклів
У цьому положенні карта каже, що сьогодні у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, то, можливо, нарешті почнете одужувати.
Вісімка кубків
Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, в неділю Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, і незабаром у Ваше життя прийде щось краще.
Перевернута Вісімка жезлів
У такому положенні карта каже, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і у неділю перед Вами можуть виникнути раптові перешкоди. Уповільніться і делегуйте, що можливо, щоб не наробити помилок у метушні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, кому ще може повезти в коханні до кінця літа.