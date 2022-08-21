Таропрогноз на 21 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Некоторым сегодня возможно придется проститься с чем-то

В воскресенье, 21 августа, некоторые могут преодолеть наконец старые проблемы, в то время как другим пришло время передохнуть от забот и стресса.

На это указывает расклад Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — перевернутая Пятерка пентаклей, Восьмерка кубков, перевернутая Восьмерка жезлов

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта говорит, что сегодня у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, то возможно наконец начнете выздоравливать.

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в воскресенье Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Перевернутая Восьмерка жезлов

В таком положении карта говорит, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и в воскресенье перед Вами могут возникнуть внезапные помехи. Замедлитесь и делегируйте, что возможно, чтобы не наделать ошибок в суете.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, кому еще может повезти в любви до конца лета.