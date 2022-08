Приквел "Гри престолів" вийшов! Де дивитись 1 серію "Дома дракона" у перекладі

У першій серії глядачів познайомили з усіма головними персонажами

Пізно ввечері в неділю, 21 серпня, провели прем’єру довгоочікуваного серіалу "Дім Дракона" (House of the Dragon) від HBO, який є приквелом до гучного серіалу "Гра престолів".

Вже за лічені години після виходу в мережі з’явився переклад епізоду.

Перша серія називається "Спадкоємці Дракона" (The Heirs of the Dragon) і розповідає, як Джейхейріс Таргарієн опинився при смерті, втратив обох синів, і був змушений обирати інших наступників, — головними претендентами стали принцеса Рейніс Таргарієн і принц Візеріс Таргарієн, при цьому Візеріс опинився у фаворитах, бо був чоловіком.

Епізод триває 66 хвилин.

Перша серія вже з’явилася російською мовою в озвученні від HDrezka Studio, Coldfilm, Octopus, RUDUB та інших. Подивитися її можна, зокрема, на сайті HDrezka, а також серію вже можна завантажити через торрент-трекери.

Переклад на українську зазвичай займає більше часу, проте як тільки вона з’явиться, то буде опублікована, зокрема, на UASerials, KinoTron, ukr.uzor, тощо.

