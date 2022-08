Приквел "Игры престолов" вышел! Где смотреть 1 серию "Дома дракона" в переводе

В первой серии зрителей познакомили со всеми главными персонажами

Поздно вечером в воскресенье, 21 августа, провели премьеру долгожданного сериала "Дом Дракона" (House of the Dragon) от HBO, который является приквелом к нашумевшему сериалу "Игра престолов".

Уже через считанные часы после выхода в сети появился перевод эпизода.

Первая серия называется "Наследники Дракона" (The Heirs of the Dragon) и рассказывает, как Джейхейрис Таргариен оказался при смерти, лишился обоих сыновей, и был вынужден выбирать других преемников, — главными претендентами стали принцесса Рейнис Таргариен и принц Визерис Таргариен, при этом Визерис оказался в фаворитах, потому что был мужчиной.

Эпизод длится 66 минут.

Первая серия уже появилась на русском языке в озвучке от HDrezka Studio, Coldfilm, Octopus, RUDUB, и в других. Посмотреть ее можно, в частности, на сайте HDrezka, также серию уже можно скачать через торрент-трекеры.

Перевод на украинский обычно занимает больше времени, однако как только он появится, то будет опубликован, в частности, на UASerials, KinoTron, ukr.uzor, и других.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать от второго сезона "Игры в кальмара".