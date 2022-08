Приквел "Игры престолов" наконец выходит: о чем сериал "Дом дракона", где и когда его смотреть

Перевод серий на украинский и русский обычно публикуют в течение суток после выхода оригинала

Сериал "Игра престолов" выдался едва ли не самым ожидаемым и обсуждаемым в истории индустрии, на фоне чего канал HBO решил не терять возможность подзаработать на его популярности и подготовил приквел под названием "Дом дракона" (House of the Dragon), — он выйдет на экраны уже в воскресенье, 21 августа.

"Телеграф" собрал ключевую информацию об этом сериале, на основании которой Вы можете решить, стоит ли его смотреть.

"Дом дракона", как и "Игра престолов", снят по мотивам "Песни льда и пламени", однако события там развиваются примерно за 200 лет.

Сериал рассказывает о "Пляске Драконов", описанной в книге "Пламя и Кровь" Джорджа Мартина, — борьбе за власть семьи Таргариенов после смерти Визериса I, когда на трон одновременно заявили принцесса Рейенира и принц Эйегон. Война между ними расколола Семь Королевств и в итоге лишила жизни их обоих.

Главные роли сыграли Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и другие.

Кадр из фильма

Для понимания сюжета предлагаем также посмотреть трейлер к сериалу на украинском языке:

Всего выйдет 10 серий. Первая под названием "Наследники Дракона" (The Heirs of the Dragon) в оригинале выйдет в эфир на HBO 21 августа, — перевод ее на русский и украинский языки опубликуют ориентировочно в течение суток после этого.

