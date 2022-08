Приквел "Гри престолів" нарешті виходить: про що серіал "Дім дракона", де і коли його дивитися

Переклад серій на українську та російську мову зазвичай публікують протягом доби після виходу оригіналу

Серіал "Гра престолів" став мало не найочікуванішим і обговорюваним в історії індустрії, на тлі чого канал HBO вирішив не втрачати можливість підзаробити на його популярності і підготував приквел під назвою "Дім дракона" (House of the Dragon), — він вийде на екрани вже в неділю, 21 серпня.

"Телеграф" зібрав ключову інформацію про цей серіал, на підставі якої Ви можете вирішити, чи варто його дивитися.

"Дім дракона", як і "Гра престолів", знятий за мотивами "Пісні льоду та полум’я", проте події там розвиваються приблизно за 200 років до того.

Серіал розповідає про "Танець Драконів", описаний в книзі "Полум’я і Кров" Джорджа Мартіна, — боротьбу за владу родини Таргарієнів після смерті Візеріса I, коли на трон одночасно заявили принцеса Рейєніра та принц Ейєгон. Війна між ними розколола Сім Королівств і в результаті позбавила життя їх обох.

Головні ролі зіграли Педді Консідайн, Емма Д’Арсі, Олівія Кук, Метт Сміт та інші.

Кадр з фільму

Для розуміння сюжету пропонуємо також переглянути трейлер до серіалу українською мовою:

Усього вийде 10 серій. Перша під назвою "Спадкоємці Дракона" (The Heirs of the Dragon) в оригіналі вийде в ефір на HBO 21 серпня — переклад її російською та українською мовами опублікують орієнтовно протягом доби після цього.

