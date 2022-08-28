Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овнам варто слухати поради, а Водоліям – спробувати нове

Найближчий тиждень відкриє масу можливостей

Початок осені ознаменується депресивним настроєм для частини знаків Зодіаку, проте деякі інші, навпаки, зможуть спробувати щось нове і вирішити старі проблеми.

Про це говорить розклад за картами Таро, який "Телеграф" приготував на тиждень із 29 серпня по 4 вересня включно для кожного із знаків Зодіаку.

Ось які карти випали на цей тиждень

Знайдіть розшифрування нижче для Вашого знаку Зодіаку:

Овен — перевернута Сімка мечів

Це карта вибачень та потенційних можливостей. Найближчого тижня саме час повернути втрачену довіру, скористатися другим шансом і прислухатися до поради.

Тілець — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими днями Ваша праця окупиться, і все вийде.

Близнюки — Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона каже, що протягом тижня Ви можете мати справу з якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Рак — Король жезлів

Загалом це сприятлива карта, фортуна посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Лев — перевернута П’ятірка жезлів

У найближчий тиждень Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас це чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Діва — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

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Терези — перевернута Шістка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на можливі фінансові проблеми та махінації у майбутньому. Ви можете не отримати того, чого заслуговуєте, попастися на чийсь обман або втратити премію.

Скорпіон — Сімка жезлів

Ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Стрілець — Дев’ятка мечів

Найближчими днями Ви можете зіткнутися з напливом вини та розпачу, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Козоріг — перевернутий Самітник

Неоднозначна карта, яка може вказувати на те, що Ви вирішили сподіватися на власні сили і знехтували сторонньою допомогою, чого не варто було робити. Також вона може попереджати про погіршення стану здоров’я або конфлікти у відносинах.

Водолій — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Риби — перевернуті Закохані

У цьому положенні карта є застереженням, що наступного тижня Ви можете втратити контроль над балансом розуму та почуттів, через що є небезпека прийняти неправильне рішення. Також можуть загостритися якісь хвороби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив грошовий розклад за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на вересень.