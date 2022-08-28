Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овнам стоит слушать советы, а Водолеям - попробовать новое

Ближайшая неделя откроет массу возможностей

Начало осени ознаменуется депрессивным настроением для части знаков Зодиака, однако некоторые другие наоборот смогут попробовать что-то новое и решить старые проблемы.

Об этом говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" приготовил на неделю с 29 августа по 4 сентября включительно для каждого из знаков Зодиака.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Найдите расшифровку ниже для Вашего знака Зодиака:

Овен — перевернутая Семерка мечей

Это карта извинений и потенциальных возможностей. В ближайшую неделю самое время вернуть утраченное доверие, воспользоваться вторым шансом и прислушаться к совету со стороны.

Телец — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в ближайшие дни Ваши труды окупятся, и все получится.

Близнецы — Десятка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что в течение недели Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.

Рак — Король жезлов

В целом это благоприятная карта, фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Лев — перевернутая Пятерка жезлов

В ближайшую неделю Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас это отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Дева — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Читайте также: Категория Гороскоп Могут стать жертвой обмана: самые доверчивые дети по знаку Зодиака Родителям стоит быть осторожнее, поскольку этих малышей может легко обмануть любой взрослый

Весы — перевернутая Шестерка пентаклей

В этом положении карта указывает на возможные финансовые проблемы и махинации в будущем. Вы можете не получить того, чего заслуживаете, попасться на чей-то обман или лишиться премии.

Скорпион — Семерка жезлов

Эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Стрелец — Девятка мечей

В ближайшие дни Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Читайте также: Категория Гороскоп Таких называют "серыми мышками": 3 знака Зодиака предпочитают сливаться с массой Эти девушки могут быть успешными, но не будут давать об этом знать другим

Козерог — перевернутый Отшельник

Неоднозначная карта, которая может указывать на то, что Вы решили надеяться на собственные силы и пренебрегли посторонней помощью, чего делать не стоило. Также она может предупреждать об ухудшении состояния здоровья или конфликтах в отношениях.

Водолей — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Рыбы — перевернутые Влюбленные

В этом положении карта служит предостережением, что на следующей неделе Вы можете потерять контроль над балансом разума и чувств, из-за чего есть опасность принять неверное решение. Также могут обостриться какие-то болезни.

Напомним, ранее "Телеграф" делал денежный расклад по картам Таро для всех знаков Зодиака на сентябрь.