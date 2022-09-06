Молитви під час війни: добірка сильних та мудрих слів про мир

Щира молитва про припинення війни допоможе повернути мир і спокій у країні та в кожній родині.

У складні та тяжкі воєнні часи на долю людей випали страшні випробування. Для багатьох віруючих молитва за країну під час війни є порятунком та надією на якнайшвидше відновлення миру та мудрості серед людей.

Як просити вищі сили про мир для країни? Які молитви під час війни убережуть людей від страждань, руйнувань, втрат та загибелі? Кому адресувати слова про мир? "Телеграф" зібрав для вас головні молитви під час війни, які зміцнюють віру, допомагають повернути мир у душі та навколишньому просторі.

Кому читати молитви під час війни

Молитва християн насамперед спрямована до Господа Бога, тому що все перебуває у Його владі.

Також традиційно молитва проти війни адресується Богоматері, Пречистій Діві Марії, нашій Заступниці.

Ще можна молитися святим ангелам, які є охоронцями та заступниками людей.

Також молитви за мир читають святим покровителям землі, де відбувається війна: апостолу Андрію Первозванному, рівноапостольному князю Володимиру.

Як молитися за мир

Віруючі знають, що вони не залишені Богом навіть у найскладнішій ситуації. Але щоб наблизити мир та благоденство і надати посильну допомогу у встановленні миру, християни можуть звертатися до Господа із проханням про мир.

Кожна людина, яка переживає про події і бажає миру, може включити молитву за країну і людей під час війни до складу домашнього правила вранці або ввечері.

Також можна молитися за воїнів, які несуть свою службу або борються за свою країну. Особливо, якщо у воїна немає можливості самому звертатися до Господа, Богоматері та святих, це повинні робити його рідні та близькі люди, просячи про допомогу, сили та заступництво.

Важливо просити вищі сили про розуміння і покаяння ворогів. При цьому слід намагатися не впускати в серце ненависть і озлоблення до них, а впливати лише силою любові та всепрощення, як навчав Господь.

Молитися можна в церкві або вдома, своїми словами або читати відомі чи спеціально складені для цього молитви під час війни про мир.

Молитви під час війни: найсильніші тексти

Молитва про відновлення миру Господу Богу, Пресвятій Богородиці та всім святим.

Молитва під час лиха та нападу ворогів. Господа просять про допомогу, захист і заступництво від злих ворогів, які посягнули на землі.

Молитва проти війни перед іконою Божої Матері "Пом’якшення злих сердець", яка символізує всю повноту горя та серцевого болю, випробуваних Богородицею у земному житті.

Молитва про мир перед іконою Божої Матері "Розчулення", яка є прообразом хресної жертви Спасителя як найвищий вираз любові Бога до людей.

Молитва про припинення війни преподобному Серафиму Саровському

Молитва проти війни святому апостолу та євангелісту Івану Богослову

Молитва за воїна на арені бойових дій. Для допомоги, збереження життя та духовної міцності можна читати заздоровні молитви і просити про воїна у Господа, Богородиці та святих.

Молитва Миколаю Чудотворцю про воїнів. Святителя Миколая Угодника просять допомогти навіть у найважчих та безвихідних ситуаціях, сподіваючись на диво.

Молитва Михаїлу Архангелу про воїнів. До начальника Небесного ангельського воїнства віруючі звертаються у складних ситуаціях, просячи позбавити ворогів та лиха.

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