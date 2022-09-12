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"Яка красива!" Віталій Кім вразив українців фото із сестрою

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Віталій Кім із сестрою Новина оновлена 12 вересня 2022, 12:07
Віталій Кім із сестрою

Чиновник рідко показує свою сім’ю громадськості

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, хоч і є улюбленцем українців з початку повномасштабної війни, мало ділиться деталями свого особистого життя, і про сім’ю його громадськості відомо не так багато.

Однак у понеділок, 12 вересня, він показав на своїй сторінці у Instagram фото із сестрою.

На знімку Віталій позує з молодою дівчиною, — в їхніх обличчях справді помітно схожість.

"Привіт, сестричка", — коментує Кім фото.

Віталій Кім із сестрою
Віталій Кім із сестрою

Варто зауважити, що українців сильно зворушило фото, а один із користувачів написав у коментарях, що сестру Кіма звуть Оля.

Також коментатори одноголосно зійшлися на думці, що Віталій із сестрою схожі.

"Схожі!", "Здоров’я Вам!", "Ооо! Так у вас ще й сестра красуня!", "Такі гарні, як студенти", — серед іншого, написали в коментарях.

Варто зауважити, що про сім’ю Кіма дійсно відомо не так багато, — він народився у змішаному шлюбі корейця та українки, одружений, має двох дочок та сина.

Нещодавно діти Кіма, судячи з його постів в Інстаграм, повернулися до України:

Віталій Кім із дружиною та дітьми
Віталій Кім із дружиною та дітьми

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку відмінних мемів з Віталієм Кімом.

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#Віталій Кім