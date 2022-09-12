"Какая красивая!" Виталий Ким поразил украинцев фото с сестрой

Чиновник редко показывает свою семью общественности

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, хотя и является любимцем украинцев с начала полномасштабной войны, мало делится деталями своей личной жизни, и про семью его общественности известно не так много.

Однако в понедельник, 12 сентября, он показал на своей странице в Instagram фото с сестрой.

На снимке Виталий позирует с молодой девушкой, — в их лицах действительно заметно сильную схожесть.

"Привет, сестренка", — комментирует Ким фото.

Виталий Ким с сестрой

Стоит заметить, что украинцев сильно умилило фото, а один из пользователей написал в комментариях, что сестру Кима зовут Оля.

Также комментаторы единогласно сошлись во мнении, что Виталий с сестрой похожи.

"Похожи!", "Здоровья Вам!", "Ооо! Так у вас ещё и сестра красавица!", "Такие красивые, как студенты", — среди прочего, написали в комментариях.

Стоит заметить, что про семью Кима действительно известно не так много, — он родился в смешанном браке корейца и украинки, женат, имеет двух дочерей и сына.

Не так давно дети Кима, судя по постам в Инстаграм, вернулись в Украину:

Виталий Ким с женой и детьми

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку отличных мемов с Виталием Кимом.