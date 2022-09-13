Молитва від переляку дитині та дорослому: добірка православних текстів

Православна молитва від переляку дитини заспокоїть, захистить та вбереже від біди.

У житті кожної людини можуть відбуватися ситуації, що провокують стреси, страхи, а також сильний переляк. Найчастіше йому піддаються діти, тому що вони більш сприйнятливі до негативу, але й дорослі теж не застраховані від таких неприємних емоцій.

Допомогти в такій ситуації здатна молитва при переляку. Вона заспокоїть дитину, а дорослим поверне впевненість у собі.

Молитва від переляку у дитини: коли треба промовляти

Батьки завжди повинні звертати увагу на поведінку свого малюка і, якщо вона здасться дивною, вживати заходів, заспокоювати та читати молитви від переляку та страху у дітей.

Адже не виключено, що страхи та незвичні дії дитини можуть бути спровоковані недобрими людьми, їхніми наговорами та пристрітом, при яких також допомагає молитва від дитячого переляку.

Зверніть увагу, якщо у малюка спостерігається:

неспокійний сон;

небажання спати без мами;

поганий апетит;

часті безпричинні здригання;

примхливість та плач;

страх перед темрявою тощо.

Молитва для дітей від переляку: як правильно читати

Намагайтеся не відкладати і не затягувати з цим важливим ритуалом, а провести його відразу, як виявили переляк у дитини. Молитва працюватиме швидко та ефективно.

Спробуйте відволікти чи зацікавити чимось малюка. Посадіть його на стільці, бажано у центрі кімнати. Самі станьте за його спиною та спокійно проговоріть слова необхідного замовляння.

Велику зцілюючу силу має молитва від переляку дитини на воду. Відомо, що свята вода ефективно бореться з нечистою силою та всіма недугами, якщо над нею промовити слова молитви, а потім дати випити дитині або побризкати на неї. Це справжня протиотрута від усіх страхів, хоч би якими вони не були. Крім того, молитва від переляку на воду рятує не лише малечу, а й дорослих.

Майте на увазі, що молитва від переляку у дорослих дітей працює краще, ніж у немовлят, тому що такі дітки можуть самі розповісти батькам про страхи, що їх турбують.

До кого б зі святих ви не зверталися і яка б молитва від переляку дітей не використовувалася, важливо читати її з чистою душею та зі святою вірою в серці.

Найдієвіші православні молитви від переляку у дітей та дорослих

Насправді у православ’ї немає спеціальної молитви від переляку як такої. Віруючі просять вищі сили, Господа та ангелів про захист себе та дітей. Існують дуже сильні молитви, які допомагають у найскладніших життєвих ситуаціях, у тому числі й тоді, коли над людиною нависають погрози, страхи, стреси.

Молитва Господу "Отче наш" – це найсильніша молитва від переляку, страху та в будь-яких інших тривожних ситуаціях.

Коротка Ісусова молитва дитині від переляку

Молитва від переляку у дітей до Пресвятої Богородиці. Найчастіше батьки просять про захист та спокій своїх дітей Заступницю Божу Матір.

Молитва при переляку дитини Чесному Хресту. Це також одна з найсильніших молитов, що рятують людей.

Молитва від переляку для немовляти до Казанської Божої Матері. Цей образ Богородиці творив багато чудес і вважається однією з найсильніших ікон. Їй читається молитва від сильного переляку як дітей, так і дорослих.

Молитва дітям від переляку: псалом 90 "Живий у допомозі Вишнього". Цей текст має потужну захисну енергетику та призначений для захисту віруючих від різних напастей, хвороб та від переляку. Молитва читається щоденно.

Раніше "Телеграф" публікував велику добірку сильних православних молитов від страху та занепокоєння. Також дізнайтеся, які молитви потрібно читати на прийдешній сон.