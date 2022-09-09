Молитви від страху: велика добірка православних текстів

Молитва від страху та тривоги врівноважить душевний та психологічний стан, дасть заспокоєння та полегшення.

Тема страху та спроб його подолання хвилювала людство за всіх часів. Зрозуміло, що зараз багато людей відчувають постійний стрес і страх через війну. Але існує чимало інших причин для тривожного стану. Одні переживають через проблеми в сім’ї, інші відчувають жах при думці про смерть, треті бояться за майбутнє своїх дітей, хтось мучиться нічними кошмарами – всіх фобій просто не перелічити.

Взагалі відчуття страху нормальне й абсолютно природне для людини, оскільки воно сприяє самозбереженню. Але коли тривожність переростає в панічні атаки і стає нав’язливим почуттям, воно забирає всі сили та погіршує якість життя. У цьому випадку допоможуть молитви від страху та тривоги.

Найдієвіші православні молитви від страху, тривоги, занепокоєння

Молитва Господу "Отче наш" – це найсильніша молитва від страху та в будь-яких інших тривожних ситуаціях.

Коротка молитва від страхів і тривог Ісусу Христу та Богородиці. Незважаючи на стислість, ця молитва при тривозі на душі допомагає заспокоїтися і знайти ясність думки.

Молитва від тривоги: псалом 126. Цю молитву важливо читати регулярно, оскільки в ній звертається увага на допомогу та заступництво дітей.

Молитва від страху та зневіри перед іконою Божої Матері "Одигітрія". Ця чудотворна ікона допомагає православним, коли вони відчувають страх, позбавляючи душі суєти і занепокоєння.

Молитва від тривоги та страху на душі перед іконою Божої Матері "Покров Пресвятої Богородиці". Це одна з найсильніших і найчудотворніших ікон Пресвятої Діви Марії, яка допомагає у багатьох життєвих ситуаціях.

Молитва проти страху святій великомучениці Варварі. Це особливо шанована православними свята, яка оберігає від страхів, занепокоєння та зневіри.

Молитва від страху та переживань святителю Миколаю Чудотворцю. Люди здавна вірили, що святий Миколай Угодник здатний творити чудеса, дарувати радість, благоденство та заспокоєння.

Молитва від тривоги та страху Оптінських старців. Ці святі ченці мали дар передбачення та зцілення, служили народу, каялися за всіх віруючих. Вони залишили у спадщину людям поради та прохання до Всевишнього про боротьбу зі зневірою та страхами.

Молитви від страху, тривоги та остраху "Царице моя преблагая" ченця Феостирикта допомагають, коли люди перебувають у ситуації тривожного очікування чи хвилювання за себе, рідних та близьких. У цьому випадку віруючий має читати молитви від страху, звернені до Богородиці.

Сильні молитви від страху смерті. Незнання перед небуттям і страх смерті є природним для людини. Але коли він особливо нав’язливий, болісний і заважає жити повноцінним життям, допомагає молитва-позбавлення страху.

Молитва при страху смерті: тропар преподобної святої Марії Єгипетської.

Молитва від занепокоєння в душі перед смертю: тропар мученикові Онифатію.

Молитва від тривоги на душі перед нічними страхами: Псалми Давидові. До особливо сильного занепокоєння і жаха перед темрявою схильні діти, а також люди з ослабленою психікою.

Молитва від страху та панічних атак ночами: Давидів псалом 67.

Молитва від тривоги та занепокоєння вночі: Давидів псалом 90.

Молитва про страх перед суспільством, людьми та ворогами. Вважається, що від таких тривог та остраху людей допомагає молитва від страху та хвилювання перед соціумом ізраїльського царя Давида. Вона називається Давидів псалом 3.

Раніше "Телеграф" публікував велику добірку сильних православних молитов про мандрівників перед дорогою. Також дізнайтеся, які молитви потрібно читати на прийдешній сон.