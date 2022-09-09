Молитвы от страха: большая подборка православных текстов

Молитва от страха и тревоги уравновесит душевное и психологическое состояние, даст успокоение и облегчение.

Тема страха и попыток его преодоления волновала человечество во все времена. Понятно, что сейчас многие люди испытывают постоянный стресс и страх из-за войны. Но есть и немало других причин для тревожного состояния. Одни переживают из-за проблем в семье, другие испытывают ужас при мысли о смерти, третьи страшатся за будущее своих детей, кто-то мучается ночными кошмарами – всех фобий просто не перечесть.

Вообще ощущение страха нормально и абсолютно естественно для человека, поскольку оно способствует самосохранению. Но когда тревожность перерастает в панические атаки и становится навязчивым чувством, оно отнимает все силы и ухудшает качество жизни. В этом случае помогут молитвы от страха и тревоги.

Самые действенные православные молитвы от страха, тревоги, беспокойства

Молитва Господу "Отче наш" – это самая сильная молитва от страха и в любых других тревожных ситуациях.

Короткая молитва от страхов и тревог Иисусу Христу и Богородице. Несмотря на краткость, эта молитва при тревоге на душе помогает успокоиться и обрести ясность мысли.

Молитва от тревоги: псалом 126. Эту молитву важно читать регулярно, поскольку в ней обращается внимание на помощь и заступничество детей.

Молитва от страха и уныния перед иконой Божией Матери "Одигитрия". Эта чудотворная икона помогает православным, когда они испытывают страх, избавляя душу от суеты и беспокойства.

Молитва от тревоги и страха на душе перед иконой Божией Матери "Покров Пресвятой Богородицы". Это одна из самых сильных и чудотворных икон Пресвятой Девы Марии, которая помогает во многих жизненных ситуациях.

Молитва против страха святой великомученице Варваре. Это особо почитаемая православными святая, которая оберегает от страхов, беспокойства и уныния.

Молитва от страха и переживаний святителю Николаю Чудотворцу. Люди издавна верили, что святой Николай Угодник способен творить чудеса, дарить радость, благоденствие и успокоение.

Молитва от тревоги и страха Оптинских старцев. Эти святые монахи имели дар предвидения и исцеления, служили народу, каялись за всех верующих. Они оставили в наследие людям советы и прошения к Всевышнему о борьбе с унынием и страхами.

Молитвы от страха, тревоги и боязни "Царице моя преблагая" монаха Феостирикта помогают, когда люди пребывают в ситуации тревожного ожидания или волнения за себя, родных и близких. В этом случае верующий должен читать молитвы от страха, обращенные к Богородице.

Сильные молитвы от страха смерти. Неведение перед небытием и страх смерти естественен для человека. Но когда он особенно навязчив, мучителен и мешает жить полноценной жизнью, помогает молитва-избавление от страха.

Молитва при страхе смерти: тропарь преподобной святой Марии Египетской.

Молитва от беспокойства в душе перед смертью: тропарь мученику Вонифатию.

Молитва от тревоги на душе перед ночными страхами: псалмы Давидовы. Особенно сильному беспокойству и ужасу перед темнотой подвержены дети, а также люди с ослабленной психикой.

Молитва от страха и панических атак по ночам: Давидов псалом 67.

Молитва от тревоги и беспокойства ночью: Давидов псалом 90.

Молитва о страхе перед обществом, людьми и врагами. Считается, что от таких тревог и боязни людей помогает молитва от страха и волнения перед социумом израильского царя Давида. Она называется Давидов псалом 3.

Ранее "Телеграф" публиковал большую подборку сильных православных молитв о путешествующих перед дорогой. Также узнайте, какие молитвы нужно читать на сон грядущий.