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У жодному разі не саджайте тую біля будинку: про що попереджає народна прикмета

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Туя – гарна, але небезпечна рослина Новина оновлена 22 вересня 2022, 10:00
Туя – гарна, але небезпечна рослина

Ця ошатна рослина завдасть своїм господарям більше неприємностей, ніж користі.

Різні рослини по-різному впливають людей. Одні притягують у дім багатство та благополуччя. Інші мають протилежну дію.

Ефектна, гарна і модна декоративна туя зовсім не така безпечна, як може здатися на перший погляд. Чому категорично не рекомендується заводити у себе в саду цю хвойну вічнозелену рослину, вам розповість "Телеграф".

Туя прикрашає двір, невибаглива, швидко росте і цим приваблює людей, які бажають завести її на своїй ділянці. Крім того, вона має енергетику, здатну відганяти злих людей і нечисту силу, а також має корисні лікарські властивості. Але на цьому її позитивні риси закінчуються.

Чим небезпечна туя для людей

  • Туя – енергетичний вампір, який забирає багато енергії в людей.
  • Туя вважається деревом скорботи та смутку. На історичній батьківщині її заведено висаджувати на цвинтарях.
  • Посаджена поблизу будинку, туя притягує до своїх господарів нещастя та хвороби.
  • Особливо небезпечна туя для незаміжніх дівчат, відштовхуючи від них наречених. А тому вони мають ризик не зустріти свою любов.
  • А високорослі різновиди рослини, що виросли вище будинку, можуть спричинити хворобу і навіть смерть домочадців.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна нічого піднімати на перехресті. Також дізнайтеся все про заборону давати сусідам віник.

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