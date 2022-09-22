У жодному разі не саджайте тую біля будинку: про що попереджає народна прикмета

Ця ошатна рослина завдасть своїм господарям більше неприємностей, ніж користі.

Різні рослини по-різному впливають людей. Одні притягують у дім багатство та благополуччя. Інші мають протилежну дію.

Ефектна, гарна і модна декоративна туя зовсім не така безпечна, як може здатися на перший погляд. Чому категорично не рекомендується заводити у себе в саду цю хвойну вічнозелену рослину, вам розповість "Телеграф".

Туя прикрашає двір, невибаглива, швидко росте і цим приваблює людей, які бажають завести її на своїй ділянці. Крім того, вона має енергетику, здатну відганяти злих людей і нечисту силу, а також має корисні лікарські властивості. Але на цьому її позитивні риси закінчуються.

Чим небезпечна туя для людей

Туя – енергетичний вампір, який забирає багато енергії в людей.

Туя вважається деревом скорботи та смутку. На історичній батьківщині її заведено висаджувати на цвинтарях.

Посаджена поблизу будинку, туя притягує до своїх господарів нещастя та хвороби.

Особливо небезпечна туя для незаміжніх дівчат, відштовхуючи від них наречених. А тому вони мають ризик не зустріти свою любов.

А високорослі різновиди рослини, що виросли вище будинку, можуть спричинити хворобу і навіть смерть домочадців.

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