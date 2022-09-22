У жодному разі не саджайте тую біля будинку: про що попереджає народна прикмета
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Ця ошатна рослина завдасть своїм господарям більше неприємностей, ніж користі.
Різні рослини по-різному впливають людей. Одні притягують у дім багатство та благополуччя. Інші мають протилежну дію.
Ефектна, гарна і модна декоративна туя зовсім не така безпечна, як може здатися на перший погляд. Чому категорично не рекомендується заводити у себе в саду цю хвойну вічнозелену рослину, вам розповість "Телеграф".
Туя прикрашає двір, невибаглива, швидко росте і цим приваблює людей, які бажають завести її на своїй ділянці. Крім того, вона має енергетику, здатну відганяти злих людей і нечисту силу, а також має корисні лікарські властивості. Але на цьому її позитивні риси закінчуються.
Чим небезпечна туя для людей
- Туя – енергетичний вампір, який забирає багато енергії в людей.
- Туя вважається деревом скорботи та смутку. На історичній батьківщині її заведено висаджувати на цвинтарях.
- Посаджена поблизу будинку, туя притягує до своїх господарів нещастя та хвороби.
- Особливо небезпечна туя для незаміжніх дівчат, відштовхуючи від них наречених. А тому вони мають ризик не зустріти свою любов.
- А високорослі різновиди рослини, що виросли вище будинку, можуть спричинити хворобу і навіть смерть домочадців.
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