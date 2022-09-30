Як просто відкрити банку з кришкою твіст-офф: ТОП-4 лайфхаки

Банка із закаткою буває недоступна, а псувати кришку звичайним ключем шкода — що робити?

Кришка, що закручується на банку із соліннями, соусом або джемом не завжди піддається, і взяти її голими руками буває непросто. А ощадливі господині не хочуть розкривати таку банку звичайним консервним ключем чи ножем, щоб можна було використати кришку для чергової закатки.

Секрет у тому, що в процесі консервування під дією гарячої температури тиск у банці розряджається, що згодом надійно тримає кришку. "Телеграф" поділиться найпростішими лайфхаками, як можна швидко відкрити закрутку із кришкою твіст-офф. Вам знадобляться підручні засоби, що знайдуться на будь-якій кухні.

Як відкрити банку з кришкою, що закручується: поради

За допомогою звичайної ложки можна зберегти кришку для подальшого використання. Для цього потрібно вставити її зворотний бік між кришкою та банкою у тому місці, де немає сильного затиску. За допомогою цього важеля акуратно і потихеньку потягніть край, щоб впустити повітря всередину банки. Після того, як почується хлопок, банка легко відкриється. Рукавички, рушник або інша тканина помітно зменшать ковзання між руками та склом. Накрийте кришку тканиною і сильніше затисніть її однією рукою, а іншою спробуйте прокрутити банку. Сил у цьому випадку знадобиться набагато менше. Позбутися вакууму допоможе легке постукування по всьому краю кришки, наприклад, дерев’яною качалкою. Від вібрації всередину банки потрапляє повітря та послаблює кришку. Але не варто стукати по дну, тому що існує ризик розбити скло. Якщо потримати банку під струменем гарячої води або занурити кришку в миску, кришка прогорнеться легше, тому що розшириться під дією високої температури. Але не занурюйте скло в окріп, щоб банка не луснула.

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