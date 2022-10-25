Зберегти тепло всередині та не пускати холод: ізоляція – найшвидший спосіб утеплити будинок

Ізоляція може бути професійною або виконана підручними засобами

У вас може бути опалення або ви старанно прогріваєте будинок обігрівачами вдень, але варто його відключити — житло вистигає дуже швидко. Якщо вам знайома така ситуація — квартира або будинки мають тепловтрати. І щоб ваш будинок залишався теплим усю ніч, потрібна хороша теплоізоляція.

Добре ізольований будинок може вимагати на 45% менше енергії для опалення та охолодження. При цьому взимку все тепло збережеться усередині. Закриття будь-яких щілин, наприклад навколо дверей, вікон, плінтусів, половиць та замкових свердловин дозволить кожній кімнаті краще зберігати тепло. Правильна та професійна ізоляція може виявитися дуже недешевою, але для тих, кому вона не по кишені, є багато бюджетних коштів та секретів.

Одне з джерел тепловтрат — стіни. Якщо їх чимось закрити зсередини, це знизить втрати. І мова не про бабусин килим, хоча він вельми практичний у цьому випадку. На стінах можуть бути картини, дзеркало, велика книжкова полиця. Килим же стане в нагоді для підлоги. Якщо підлога у вас дощата, попередньо варто переконатися в герметичності стиків на ній.

Важливо знайти всі щілини — у вікнах, дверях і навіть у ванній біля труб. Незавершені тріщини можуть становити приблизно 15-25% втрат тепла у вашому будинку взимку. Тягнути може навіть з-під плінтусів, якщо вони старі та розсохлі. Розв'язати проблему можна герметиком або заповнивши щілину замазкою, навіть ганчірками та заклеївши зверху.

Великим джерелом щілин та протягів є вікно. Його потрібно перевірити на витоку та закрити їх. Саме віконне полотно можна утеплити плівкою.

Зберегти тепло в будинку допоможе перестановка меблів або навіть штори — для цього багато матеріальних ресурсів не потрібно задіяти. "Телеграф" також раніше писав про секрет дверей — якщо опалення центральне, міжкімнатні двері закривати не потрібно. В інших випадках – навпаки.