Щастя завжди ходитиме поруч: як назвати сина, щоб його життя було успішним

Хлопчики, названі цими іменами, стають дуже успішними у житті

"Як корабель назвеш — так він і попливе" — можливо не найдоречніша приказка, коли вибираєш ім’я для дитини, проте дуже точна. Правильно підібране ім’я для малюка забезпечить йому гарне майбутнє та легкий характер. Тому варто обирати не тільки щоб ім’я поєднувалося з іменем по батькові, а й мало сильний заряд успіху та щастя. Про дівчаток зі щасливими іменами ми вже писали, а зараз розповімо про такі ж щасливі імена, але тільки для хлопчиків.

"Телеграф" визначив п’ять імен, які позитивно вплинуть на долю вашого хлопчика, наповнивши його життя успіхом та щастям. Що означає кожне з них – читайте далі.

Михайло

Миша з дитинства виділяється своїми розумовими здібностями. Сильно цінують дружбу і вважають, що спілкування – це один із головних пріоритетів у житті. Достатньо цілеспрямовані чоловіки, які можуть досягти того, чого вони хочуть. Цінують мистецтво, і можуть побачити те, чого не зможуть інші. Отже, гармонійне поєднання всіх цих якостей забезпечує хлопчику на ім’я Мишко дуже щасливе життя.

Олексій

Льоші завжди впевнені у своїх силах, і тому будуть йти напролом і робити все можливе, щоб досягти успіху. Також Олексії можуть похвалитися добре розвиненою інтуїцією, що також допомагає їм знайти правильний вихід із будь-якої ситуації. Чесні та справедливі, мають великі розумові здібності, особливо чудову пам’ять. Хлопчики з цим ім’ям цікавиться всім, що йому потрапляє до рук, тому успіху досягають Льоші у багатьох сферах.

Віктор

Таке маля виділяється великою любов’ю та повагою до людей. Про те, що хлопчик буде успішним, говорить навіть значення імені — з латині Віктор означає "переможець". Віті дуже спрямовані та рішучі особистості. Якщо вони щось задумали, вони зроблять все, щоб це реалізовувати. Попри свою любов до пригод та авантюр, вони виявляють терпіння та старанність там, де це необхідно. Віктори завжди прийдуть на допомогу, і зроблять усе, щоб його улюблені люди були щасливі та задоволені.

Сергій

Сергії мають унікальне поєднання якостей у собі: у них вміщуються одночасно різні протилежні якості. Залежно від ситуації, вони можуть бути ніжними та добрими, або жорсткими та непередбачуваними. Дитина з ім’ям Сергій дуже цікавий і дуже любить дізнаватися про щось нове для себе. Сергії люблять великі компанії, де він ніколи не залишається непоміченим.

Олег

Олеги вміють швидко аналізувати всю отриману інформацію та приймати правильне рішення, незважаючи навіть на досить критичну ситуацію. Власники цього імені люблять порядок, послідовність та акуратність, що дуже допомагає їм у житті. Така дитина досить швидко вчиться відстоювати свою думку, що допомагає їй займати лідерські позиції. Таким чином, поєднуючи аналітичні здібності та акуратність, Олеги домагаються великих результатів у житті.

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