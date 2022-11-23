Таропрогноз на 24 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Деяких четвер порадує виконанням забаганок

Четвер, 24 листопада, для більшості стане чудовим днем для самореалізації та руху до своєї мрії.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну карту:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка кубків, Зірка, перевернутий Туз мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що у четвер Ваші маленькі забаганки виповняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці. Не пропустіть можливість вкусити радість життя.

Зірка

Ця карта вказує на те, що 24 листопада буде день, коли як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Також спробуйте зайнятися медитацією, результати можуть Вас здивувати.

Перевернутий Туз мечів

У цьому положенні карта попереджає, що у четвер Вас можуть чатувати на проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також будьте уважні у питаннях здоров’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку чекає успіх у грошах до кінця тижня.