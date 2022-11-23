Таропрогноз на 24 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторых четверг порадует исполнением прихотей

Четверг, 24 ноября, для большинства станет отличным днем для самореализации и движения к своей мечте.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Девятка кубков, Звезда, перевернутый Туз мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в четверг Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Звезда

Эта карта указывает на то, что 24 ноября будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Также попробуйте заняться медитацией, — результаты могут Вас удивить.

Перевернутый Туз мечей

В этом положении карта предупреждает, что в четверг Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также будьте внимательны в вопросах здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака ждет успех в деньгах до конца недели.