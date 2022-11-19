Денежный гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Тельцов ждет прибыль, а Львов - разорение
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Думы, как бы улучшить свое благосостояние, будут преследовать большинство знаков
Конец осени принесет многим неприятные сюрпризы и мысли о материальном, и лишь некоторым даст возможность подзаработать и получить повышение.
Об этом можно судить по раскладу Таро на финансы, который выпал на неделю с 21 по 28 ноября.
Вот какие карты выпали на эту неделю:
Овен — Туз кубков
Основное значение этой карты касается любви и эмоциональной сферы, однако в финансовой трактовке карта также может обещать достаток, изобилие и благополучие.
Телец — Семерка жезлов
Карта обещает, что на следующей неделе Вам стоит ждать прибыли, однако она дастся Вам не без труда, и скорее всего будет не слишком большой. Но все равно приятно, верно?
Близнецы — Семерка мечей
Эта карта указывает на то, что в течение недели Вы будете хотеть достигнуть финансовых успехов, однако можете быть не слишком честны и разборчивы в путях их достижения. Будьте осторожнее, в жажде наживы можете сами стать жертвой аферы.
Рак — Королева кубков
На следующей неделе Вы будете чувствовать себя спокойно и беспечно в финансовых вопросах, а к их решению подходить скорее интуитивно, нежели рационально. Не пренебрегайте помощью близких в вопросах денег.
Лев — Башня
Это в целом опасная карта, а в вопросах денег так и подавно. Будьте осторожны, поскольку Башня обычно является предвестником потрясений и потерь, — в делах может наступить внезапный кризис.
Дева — перевернутая Императрица
В этом положении карта говорит, что на следующей неделе у Вас могут быть финансовые трудности, но при этом также не будет сил решать проблемы и строить планы.
Весы — перевернутый Король кубков
В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.
Скорпион — перевернутый Король пентаклей
На неделе Вас может очень заботить финансовое состояние, но карта предупреждает, — лучше не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, удача будет не на Вашей стороне.
Стрелец — Пятерка кубков
В течение следующей недели Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которое Вас огорчит (например, наследства).
Козерог — перевернутая Шестерка жезлов
В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.
Водолей — Шут
Шутам деньги без надобности, и в течение недели Вы можете быть склонны к сумасбродству, расточительству, легкомысленным тратам и неблагоразумным вложениям. Постарайтесь отнестись к возможным финансовым неурядицам по-философски, — карта хочет отвлечь Вас от материального.
Рыбы — перевернутая Девятка мечей
Карта указывает, что в ближайшую неделю Вы будете склонны накручивать себя, может быть страх и стыд, может казаться, что весь мир против Вас, в том числе и в плане денег. Скорее всего, Ваши страхи не имеют основы в реальности, просто переждите этот период.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака до конца ноября.