Денежный гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Тельцов ждет прибыль, а Львов - разорение

Думы, как бы улучшить свое благосостояние, будут преследовать большинство знаков

Конец осени принесет многим неприятные сюрпризы и мысли о материальном, и лишь некоторым даст возможность подзаработать и получить повышение.

Об этом можно судить по раскладу Таро на финансы, который выпал на неделю с 21 по 28 ноября.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — Туз кубков

Основное значение этой карты касается любви и эмоциональной сферы, однако в финансовой трактовке карта также может обещать достаток, изобилие и благополучие.

Телец — Семерка жезлов

Карта обещает, что на следующей неделе Вам стоит ждать прибыли, однако она дастся Вам не без труда, и скорее всего будет не слишком большой. Но все равно приятно, верно?

Близнецы — Семерка мечей

Эта карта указывает на то, что в течение недели Вы будете хотеть достигнуть финансовых успехов, однако можете быть не слишком честны и разборчивы в путях их достижения. Будьте осторожнее, в жажде наживы можете сами стать жертвой аферы.

Рак — Королева кубков

На следующей неделе Вы будете чувствовать себя спокойно и беспечно в финансовых вопросах, а к их решению подходить скорее интуитивно, нежели рационально. Не пренебрегайте помощью близких в вопросах денег.

Лев — Башня

Это в целом опасная карта, а в вопросах денег так и подавно. Будьте осторожны, поскольку Башня обычно является предвестником потрясений и потерь, — в делах может наступить внезапный кризис.

Дева — перевернутая Императрица

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе у Вас могут быть финансовые трудности, но при этом также не будет сил решать проблемы и строить планы.

Весы — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Скорпион — перевернутый Король пентаклей

На неделе Вас может очень заботить финансовое состояние, но карта предупреждает, — лучше не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, удача будет не на Вашей стороне.

Стрелец — Пятерка кубков

В течение следующей недели Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которое Вас огорчит (например, наследства).

Козерог — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.

Водолей — Шут

Шутам деньги без надобности, и в течение недели Вы можете быть склонны к сумасбродству, расточительству, легкомысленным тратам и неблагоразумным вложениям. Постарайтесь отнестись к возможным финансовым неурядицам по-философски, — карта хочет отвлечь Вас от материального.

Рыбы — перевернутая Девятка мечей

Карта указывает, что в ближайшую неделю Вы будете склонны накручивать себя, может быть страх и стыд, может казаться, что весь мир против Вас, в том числе и в плане денег. Скорее всего, Ваши страхи не имеют основы в реальности, просто переждите этот период.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака до конца ноября.