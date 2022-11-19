Грошовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Тільців чекає прибуток, а Левів – розорення

Думи, як би покращити свій добробут, переслідуватимуть більшість знаків

Кінець осені принесе багатьом неприємні сюрпризи та думки про матеріальне, і лише деяким дасть змогу підзаробити та отримати підвищення.

Про це можна судити з розкладу Таро на фінанси, що випав на тиждень із 21 по 28 листопада.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — Туз кубків

Основне значення цієї карти стосується любові та емоційної сфери, проте у фінансовому трактуванні картка також може обіцяти достаток та добробут.

Телець — Сімка жезлів

Карта обіцяє, що наступного тижня Вам варто чекати прибутку, проте він дасться Вам не без труднощів, і швидше за все буде не надто великим. Але все одно приємно, правда?

Близнюки — Сімка мечів

Ця карта вказує на те, що протягом тижня Ви хотітимете досягти фінансових успіхів, проте можете бути не надто чесними та розбірливими в шляхах їх досягнення. Будьте обережнішими, у спразі наживи можете самі стати жертвою афери.

Рак — Королева кубків

Наступного тижня Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходити швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях грошей.

Лев — Башта

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей так і поготів. Будьте обережні, оскільки Башта зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

Діва — перевернута Імператриця

У цьому положенні мапа каже, що наступного тижня у Вас можуть бути фінансові труднощі, але при цьому також не буде сил вирішувати проблеми та будувати плани.

Терези — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Скорпіон — перевернутий Король пентаклів

На тижні Вас може дуже турбувати фінансовий стан, але карта попереджає, — краще не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів, удача буде не на Вашому боці.

Стрілець — П’ятірка кубків

Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками або непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто сильно турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадок).

Козеріг — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатися комусь іншому.

Водолій — Блазень

Блазням гроші без потреби, і протягом тижня Ви можете бути схильні до легковажності, марнотратства і нерозсудливих вкладень. Постарайтеся поставитися до можливих фінансових негараздів філософськи, — карта хоче відволікти Вас від матеріального.

Риби — перевернута Дев’ятка мечів

Карта вказує, що в найближчий тиждень Ви будете схильні накручувати себе, можливий страх і сором, може здаватися, що весь світ проти Вас, у тому числі і в плані грошей. Швидше за все, Ваші страхи не мають реальної основи, просто перечекайте цей період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку до кінця листопада.