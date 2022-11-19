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Грошовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Тільців чекає прибуток, а Левів – розорення

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 21 по 28 листопада
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 21 по 28 листопада. Фото pixabay.com

Думи, як би покращити свій добробут, переслідуватимуть більшість знаків

Кінець осені принесе багатьом неприємні сюрпризи та думки про матеріальне, і лише деяким дасть змогу підзаробити та отримати підвищення.

Про це можна судити з розкладу Таро на фінанси, що випав на тиждень із 21 по 28 листопада.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — Туз кубків

Основне значення цієї карти стосується любові та емоційної сфери, проте у фінансовому трактуванні картка також може обіцяти достаток та добробут.

Телець — Сімка жезлів

Карта обіцяє, що наступного тижня Вам варто чекати прибутку, проте він дасться Вам не без труднощів, і швидше за все буде не надто великим. Але все одно приємно, правда?

Близнюки — Сімка мечів

Ця карта вказує на те, що протягом тижня Ви хотітимете досягти фінансових успіхів, проте можете бути не надто чесними та розбірливими в шляхах їх досягнення. Будьте обережнішими, у спразі наживи можете самі стати жертвою афери.

Рак — Королева кубків

Наступного тижня Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходити швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях грошей.

Лев — Башта

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей так і поготів. Будьте обережні, оскільки Башта зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

Діва — перевернута Імператриця

У цьому положенні мапа каже, що наступного тижня у Вас можуть бути фінансові труднощі, але при цьому також не буде сил вирішувати проблеми та будувати плани.

Терези — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Скорпіон — перевернутий Король пентаклів

На тижні Вас може дуже турбувати фінансовий стан, але карта попереджає, — краще не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів, удача буде не на Вашому боці.

Стрілець — П’ятірка кубків

Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками або непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто сильно турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадок).

Козеріг — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатися комусь іншому.

Водолій — Блазень

Блазням гроші без потреби, і протягом тижня Ви можете бути схильні до легковажності, марнотратства і нерозсудливих вкладень. Постарайтеся поставитися до можливих фінансових негараздів філософськи, — карта хоче відволікти Вас від матеріального.

Риби — перевернута Дев’ятка мечів

Карта вказує, що в найближчий тиждень Ви будете схильні накручувати себе, можливий страх і сором, може здаватися, що весь світ проти Вас, у тому числі і в плані грошей. Швидше за все, Ваші страхи не мають реальної основи, просто перечекайте цей період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку до кінця листопада.

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