Чому не можна залишати зарядку без телефону в розетці: головна небезпека

Перша та головна причина, через яку потрібно щоразу діставати зарядний пристрій з розетки, – ризик займання через стрибок напруги.

Більшість смартфонів забувають або просто не вважають за потрібне виймати зарядний пристрій з розетки після зарядки гаджета. Однак постійно тримати зарядку у розетці дуже зручно, але небезпечно.

Чому краще не залишати зарядний пристрій без телефону, пише itechua. Як не нашкодити пристрою читайте далі.

Чому потрібно діставати зарядку з розетки

Перша та головна причина, через яку потрібно щоразу діставати зарядний пристрій з розетки, – ризик займання через стрибок напруги. Це особливо актуально, якщо ви використовуєте неоригінальну зарядку.

По-друге, постійне підключення зарядного пристрою до мережі у довгостроковій перспективі скорочує термін служби. Звісно, зарядка від цього не зламається за місяць, але у підсумку прослужить менше. Також потрібно обов’язково діставати зарядку з розетки, якщо у будинку є діти та домашні тварини.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, з яких причин смартфон швидко розряджається. А ще ми писали, які програми зношують батарею телефону та буквально "зжирають" заряд.