Чому не можна залишати зарядку без телефону в розетці: головна небезпека
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Перша та головна причина, через яку потрібно щоразу діставати зарядний пристрій з розетки, – ризик займання через стрибок напруги.
Більшість смартфонів забувають або просто не вважають за потрібне виймати зарядний пристрій з розетки після зарядки гаджета. Однак постійно тримати зарядку у розетці дуже зручно, але небезпечно.
Чому краще не залишати зарядний пристрій без телефону, пише itechua. Як не нашкодити пристрою читайте далі.
Чому потрібно діставати зарядку з розетки
Перша та головна причина, через яку потрібно щоразу діставати зарядний пристрій з розетки, – ризик займання через стрибок напруги. Це особливо актуально, якщо ви використовуєте неоригінальну зарядку.
По-друге, постійне підключення зарядного пристрою до мережі у довгостроковій перспективі скорочує термін служби. Звісно, зарядка від цього не зламається за місяць, але у підсумку прослужить менше. Також потрібно обов’язково діставати зарядку з розетки, якщо у будинку є діти та домашні тварини.
Раніше "Телеграф" також розповідав про те, з яких причин смартфон швидко розряджається. А ще ми писали, які програми зношують батарею телефону та буквально "зжирають" заряд.