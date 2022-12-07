Як зігрітися вдома без опалення: 7 головних порад, які допоможуть зберегти тепло

Лайфхаки, які допоможуть не замерзнути взимку

Зима вже настала, а росіяни продовжують свої атаки на енергосистему України, щоб залишити наших громадян без світла та тепла. Незважаючи на те, що українські енергетики мужньо справляються з усіма викликами, громадян закликають якнайкраще підготуватися до всіх можливих наслідків російських ударів.

У Міністерстві охорони здоров’я України опублікувало кілька важливих порад, які допоможуть підтримувати комфортну температуру у приміщенні.

Дотримуйтесь правил багатошаровості

У МОЗ радять одягати на себе одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизна, штани з натуральних тканин, в’язані речі, теплі шкарпетки і т.д. На додаток до цього можна сховатися пледом або ковдрою.

Ізоляція

У разі відсутності джерела тепла необхідно максимально намагатися зберегти все те, що знаходиться в квартирі або будинку. Найпростіше, що можна зробити самому – перевірити, чи не тягне холодом із дверей та вікон. У разі виявлення холодних потоків повітря необхідно заклеїти ці місця. Також важливо пам’ятати: все, що стоїть впритул до батарей, перешкоджає поширенню тепла.

Відмова від алкоголю

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що твердження про те, що алкоголь зігріває, є міфом. Все, що він може дати, це фейкове відчуття тепла. При вживанні алкоголю розширюються судини і кров приливає до поверхні тіла, водночас внутрішні органи тепло втрачають. Саме тому вживати алкоголь для зігрівання тіла не можна.

Їжте та пийте гаряче

Гарячий чай, кава, супи допоможуть вам зігрітися. В умовах вимкнення електроенергії подбайте про якісний термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло або набрати окріп у місцях, де є генератор, наприклад, у "Пунктах незламності".

Не сидіть на місці

Фізичні вправи навіть звичайна зарядка тривалістю 15-20 хвилин може допомогти вам зігрітися.

Більше сонця

Не зашторюйте вікна у сонячну погоду. Гарячі промені нашої зірки допоможуть підняти температуру у вашому приміщенні на кілька градусів. У нічний час доби, штори краще закривати, щоб не пропускати холодне повітря. Важливо пам’ятати, що штори не повинні закривати акумулятори.

Використовуйте грілку

Щоб зігріти ліжко та зігрітися самому, можна налити гарячу воду у грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати у рушник та покласти у ліжко. Під ковдрою грілка зігріватиме вас до ранку. Однак будьте обережні: надійно закрийте кришку і не притискайтеся відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як самостійно зробити невеликий обігрівач, на якому можна навіть приготувати їжу.

Також ми повідомляли про те, як змайструвати домашній обігрівач із підручних матеріалів.