Чим закрити скляну банку, якщо під рукою немає кришки: життєвий трюк

Не поспішайте засмучуватися, якщо кришка від банки загубилася

Ці ємності спрощують життя кожної людини. В них можна зберігати все що завгодно, як розсипчасті продукти або різні рідини, консервації. З банок навіть можна зробити обігрівач!

Однак, щоб банка або скляна пляшка добре утримували та правильно зберігали вміст, їх необхідно щільно закривати. Якщо кришка від банки загубилася або просто стала непридатною, це можна легко виправити, пише cpykami. Знадобиться пластикова пляшка.

Чим замінити кришку для скляної банки

Обрізаємо верхню частину від пластикової пляшки. Надягаємо її на банку так, щоб пластик огинав стінки, а потім обдути по колу феном потужним режимом. За відсутності фена можна просто занурити банку з насадкою в ємність киплячою водою на 10-15 секунд, щоб пластик дав усадку. Також доведеться попередньо прогріти банку, щоби скло не тріснуло. Банкою знову можна користатися.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зробити ефективний обігрівач за допомогою скляної банки і мідної трубки.