Щоб повербанк прослужив довго: 9 правил підзарядки, яких треба дотримуватись
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Переважно ці застереження стосуються підзарядки пристрою, але є й інші нюанси
Повербанк (Power Bank) на сьогодні — рятівний пристрій, який дає змогу навіть під час відключень світла підзаряджати телефон та інші гаджети, щоб завжди залишатися на зв’язку. В умовах частих знеструмлень цей гаджет стає одним із найбільш потрібних, тому часто використовується і, як наслідок, може швидко вийти з ладу.
Щоб цього не сталося, слід запам’ятати основні правила заряджання повербанка і завжди їх дотримуватись. Таких правил усього 9. Що і як робити, а чого робити не варто, розповідає glavred.
Як правильно заряджати повербанк, щоб він довго служив:
1. Після купівлі зарядити по максимуму
Щойно ви придбали повербанк, перший раз його обов’язково треба зарядити на повну.
2. Потрібно кілька разів повністю зарядити і розрядити
Це потрібно для того, щоб "розігнати" повербанк після купівлі.
3. Не заряджати наполовину
Часто коли ми кудись поспішаємо, а повербанк хочемо взяти з собою, то ставимо його заряджатися лише на короткий час. Проте якщо постійно заряджати пристрій лише наполовину, це йому нашкодить.
4. Не можна повністю розряджати
Правило "зарядити-розрядити на повну" діє лише одразу після купівлі і такий цикл потрібно повторити кілька разів. Проте під час подальшого користування краще уникати повної розрядки гаджета, бо це йому лише нашкодить і в результаті — зменшить термін використання приладу.
5. Розряджати батарею до 0% раз на кілька місяців
Хоча це й трохи суперечить попередньому пункту, іноді так робити все ж таки потрібно. Це дозволить відкалібрувати повербанк.
6. Не зберігайте довго повністю заряджений чи розряджений повербанк
Ним потрібно постійно користуватися — хоча б раз у декілька днів. Якщо пристрій довго лежатиме без діла, то прослужить набагато менше, ніж міг би.
7. Обирайте правильний адаптер
Краще користуватися лише оригінальними адаптерами, або ж підбирати ті, які точно відповідають характеристикам вашого повербанка. Наприклад, якщо пристрій потрібно заряджати силою струму 2 А, тоді й адаптер повинен бути відповідний.
8. Не залишайте заряджатися надовго
Коли повербанк повністю зарядиться, його потрібно відключати від мережі. Якщо він після закінчення заряджання ще довгий час буде увімкненим в розетку, йому це нашкодить.
9. Під час зарядки не підключайте телефон до повербанка
Коли ваш повербанк увімкнений у розетку, не варто одразу підключати до нього телефон.
Раніше "Телеграф" розповідав, які корисні подарунки можна обрати для близьких на цей Новий рік. У списку з 10 топових ідей є, зокрема, і павербанки. Це дійсно прекрасний вибір, якщо в когось із ваших рідних досі немає такого гаджета. А ще ми розповідали, що не можна дарувати на рік Кролика — такі презенти можуть засмутити господаря року й не принесуть новому власнику жодної користі.