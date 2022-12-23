Щоб повербанк прослужив довго: 9 правил підзарядки, яких треба дотримуватись

Переважно ці застереження стосуються підзарядки пристрою, але є й інші нюанси

Повербанк (Power Bank) на сьогодні — рятівний пристрій, який дає змогу навіть під час відключень світла підзаряджати телефон та інші гаджети, щоб завжди залишатися на зв’язку. В умовах частих знеструмлень цей гаджет стає одним із найбільш потрібних, тому часто використовується і, як наслідок, може швидко вийти з ладу.

Щоб цього не сталося, слід запам’ятати основні правила заряджання повербанка і завжди їх дотримуватись. Таких правил усього 9. Що і як робити, а чого робити не варто, розповідає glavred.

Як правильно заряджати повербанк, щоб він довго служив:

1. Після купівлі зарядити по максимуму

Щойно ви придбали повербанк, перший раз його обов’язково треба зарядити на повну.

2. Потрібно кілька разів повністю зарядити і розрядити

Це потрібно для того, щоб "розігнати" повербанк після купівлі.

3. Не заряджати наполовину

Часто коли ми кудись поспішаємо, а повербанк хочемо взяти з собою, то ставимо його заряджатися лише на короткий час. Проте якщо постійно заряджати пристрій лише наполовину, це йому нашкодить.

4. Не можна повністю розряджати

Правило "зарядити-розрядити на повну" діє лише одразу після купівлі і такий цикл потрібно повторити кілька разів. Проте під час подальшого користування краще уникати повної розрядки гаджета, бо це йому лише нашкодить і в результаті — зменшить термін використання приладу.

5. Розряджати батарею до 0% раз на кілька місяців

Хоча це й трохи суперечить попередньому пункту, іноді так робити все ж таки потрібно. Це дозволить відкалібрувати повербанк.

6. Не зберігайте довго повністю заряджений чи розряджений повербанк

Ним потрібно постійно користуватися — хоча б раз у декілька днів. Якщо пристрій довго лежатиме без діла, то прослужить набагато менше, ніж міг би.

7. Обирайте правильний адаптер

Краще користуватися лише оригінальними адаптерами, або ж підбирати ті, які точно відповідають характеристикам вашого повербанка. Наприклад, якщо пристрій потрібно заряджати силою струму 2 А, тоді й адаптер повинен бути відповідний.

8. Не залишайте заряджатися надовго

Коли повербанк повністю зарядиться, його потрібно відключати від мережі. Якщо він після закінчення заряджання ще довгий час буде увімкненим в розетку, йому це нашкодить.

9. Під час зарядки не підключайте телефон до повербанка

Коли ваш повербанк увімкнений у розетку, не варто одразу підключати до нього телефон.

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