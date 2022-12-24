Робимо стильний манікюр із Кроликом у кольорах 2023 року: ідеї на будь-який смак (фото)

Якщо шукаєте щось особливе, то наша підбірка саме для вас

Перед головним святом року з'являється багато турбот: скласти список страв, покликати гостей, вибрати собі вбрання, зачіску та макіяж і, звісно ж, зробити новорічний манікюр. До останнього пункту у переліку важливих передноворічних справ теж потрібно підійти з усією відповідальністю.

Щоб порадувати покровителя 2023 року, радимо вибрати манікюр із кроликом. Таке покриття буде не тільки цікаво виглядати, а й принесе щастя тому, хто його зробить, запевняє w2w.com.ua.

Ніжний манікюр із крапками

Назва цієї ідеї вже говорить сама за себе! Щоб втілити акуратний та ніжний манікюр, використовуйте спокійні кольори. Це можуть бути як нюдові лаки, так і молочні, світло-рожеві чи блакитні.

В цьому випадку треба зробити однотонними два пальчики. На середньому використовуйте білу основу і прикрасьте її маленькими крапочками. А на мізинчику та безіменному попросіть майстра втілити актуальні малюнки: кролика та ялинкові іграшки.

Ніжні тони порадують покровителя року. Такий дизайн підійде зокрема для власниць коротких нігтів

Ще один вдалий варіант для манікюру на Новий рік 2023

Якщо у вас довгі нігті - можна трохи "розгулятися" і намалювати Кролика "у повний зріст"

Манікюр із милим кроликом на великому пальці

Є ще один варіант намалювати милого кролика у мінімалістичному стилі. Підберіть два відтінки (наприклад, рожевого), також візьміть білий і чорний. За допомогою приглушеного кольору варто створити основу на всіх нігтиках, після чого на великому пальці намалювати того самого милого зайчика чи кролика. Мордочку та вушка можна зробити білими, а очі та носик — виділити чорним.

Маленький милий кролик на великому пальці - це дуже хороший варіант

Акцент із кроликом на безіменному пальці теж виглядатиме виграшно

З кроликом, крапочками і лапками

Якщо хочете щось дуже незвичайне, то можете зробити всі нігтики різними. Для цього вам знадобиться кілька лаків:

червоний;

світло рожевий;

білий;

чорний.

А тепер коротка інструкція щодо їх використання:

Мізинчик залиште однотонним. Для покриття візьміть ніжно-рожевий гель-лак. На безіменному зробіть червону основу, а крапочки білими. На середньому пальці необхідно використовувати ту ж світлу базу, а ось малюнки лапок – червоними. Вказівний прикрасьте за тим же принципом, що і безіменний (але тут крапки мають бути білими). І на десерт – великий палець, на якому має красуватися малюнок милого кролика з великими вушками.

Оригінальний манікюр з різним покриттям на кожному нігтику

Раніше ми також розповідали, який колір обрати для "омолоджувального манікюру". Виявляється, від обраного тону теж залежить, наскільки гарний вигляд матимуть ваші руки. Вибрати, до речі, є з чого.