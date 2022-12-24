Делаем стильный маникюр с Кроликом в цветах 2023: идеи на любой вкус (фото)

Если ищете что-нибудь особенное, то наша подборка именно для вас

Перед главным праздником года появляется много забот: составить список блюд, позвать гостей, выбрать наряды, прическу и макияж и, конечно же, сделать новогодний маникюр. К последнему пункту в перечне важных предновогодних дел тоже нужно подойти со всей ответственностью.

Чтобы порадовать покровителя 2023, советуем выбрать маникюр с кроликом. Такое покрытие будет не только интересно выглядеть, но и принесет счастье тому, кто сделает его, пишет w2w.com.ua.

Нежный маникюр с точками

Название этой идеи уже говорит само за себя! Для воплощения аккуратного и нежного маникюра используйте спокойные цвета. Это могут быть как нюдовые лаки, так и молочные, светло-розовые или голубые.

В этом случае нужно сделать однотонными два пальчика. На среднем используйте белое основание и украсьте его маленькими точечками. А на мизинчике и безымянном попросите мастера воплотить актуальные рисунки: кролика и елочные игрушки.

Нежные тона порадуют покровителя года. Такой дизайн подойдет в частности для обладательниц коротких ногтей

Еще один удачный вариант для маникюра на Новый год 2023 года

Если у вас длинные ногти – можно немного "разгуляться" и нарисовать Кролика "в полный рост"

Маникюр с милым кроликом на большом пальце

Есть еще один вариант нарисовать милого кролика в минималистическом стиле. Подберите два оттенка (например, розового), а также возьмите белый и черный. С помощью приглушенного цвета следует создать основу на всех ноготках, после чего на большом пальце нарисовать того самого милого зайчика или кролика. Мордочку и ушки можно сделать белыми, а глаза и носик выделить черным.

Маленький милый кролик на большом пальце – это очень хороший вариант

Акцент с кроликом на безымянном пальце тоже будет выглядеть выигрышно

С кроликом, точечками и лапками

Если хотите что-то очень необычное, то можете сделать все ноготки разными. Для этого вам понадобится несколько лаков:

красный;

светло-розовый;

белый;

черный.

А теперь краткая инструкция по их использованию:

Мизинчик оставьте однотонным. Для покрытия возьмите нежно-розовый гель-лак. На безымянном сделайте красное основание, а точечки белыми. На среднем пальце необходимо использовать ту же светлую базу, а вот рисунки лапок – красными. Указательный украсьте по тому же принципу, что и безымянный (но здесь точки должны быть белыми). И на десерт – большой палец, на котором должен красоваться рисунок милого кролика с большими ушками.

Оригинальный маникюр с разным покрытием на каждом ноготке

Ранее мы также рассказывали, какой цвет выбрать для "омолаживающего маникюра". Оказывается, от выбранного тона тоже зависит, насколько хорошо будут выглядеть ваши руки. Выбрать, кстати, есть из чего.