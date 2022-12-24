Делаем стильный маникюр с Кроликом в цветах 2023: идеи на любой вкус (фото)
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Перед главным праздником года появляется много забот: составить список блюд, позвать гостей, выбрать наряды, прическу и макияж и, конечно же, сделать новогодний маникюр. К последнему пункту в перечне важных предновогодних дел тоже нужно подойти со всей ответственностью.
Чтобы порадовать покровителя 2023, советуем выбрать маникюр с кроликом. Такое покрытие будет не только интересно выглядеть, но и принесет счастье тому, кто сделает его, пишет w2w.com.ua.
Нежный маникюр с точками
Название этой идеи уже говорит само за себя! Для воплощения аккуратного и нежного маникюра используйте спокойные цвета. Это могут быть как нюдовые лаки, так и молочные, светло-розовые или голубые.
В этом случае нужно сделать однотонными два пальчика. На среднем используйте белое основание и украсьте его маленькими точечками. А на мизинчике и безымянном попросите мастера воплотить актуальные рисунки: кролика и елочные игрушки.
Маникюр с милым кроликом на большом пальце
Есть еще один вариант нарисовать милого кролика в минималистическом стиле. Подберите два оттенка (например, розового), а также возьмите белый и черный. С помощью приглушенного цвета следует создать основу на всех ноготках, после чего на большом пальце нарисовать того самого милого зайчика или кролика. Мордочку и ушки можно сделать белыми, а глаза и носик выделить черным.
С кроликом, точечками и лапками
Если хотите что-то очень необычное, то можете сделать все ноготки разными. Для этого вам понадобится несколько лаков:
- красный;
- светло-розовый;
- белый;
- черный.
А теперь краткая инструкция по их использованию:
- Мизинчик оставьте однотонным. Для покрытия возьмите нежно-розовый гель-лак.
- На безымянном сделайте красное основание, а точечки белыми.
- На среднем пальце необходимо использовать ту же светлую базу, а вот рисунки лапок – красными.
- Указательный украсьте по тому же принципу, что и безымянный (но здесь точки должны быть белыми).
- И на десерт – большой палец, на котором должен красоваться рисунок милого кролика с большими ушками.
Ранее мы также рассказывали, какой цвет выбрать для "омолаживающего маникюра". Оказывается, от выбранного тона тоже зависит, насколько хорошо будут выглядеть ваши руки. Выбрать, кстати, есть из чего.