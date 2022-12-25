Таропрогноз на 26 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

У більшості день буде напрочуд благополучним

Понеділок, 26 грудня, буде плідним для примирення, роботи та виправлення помилок, проте дехто цього дня може бути схильний до агресії.

На це вказують карти Таро, які випали в розкладі на початок тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас в останній понеділок року, — виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сила, Закохані, Королева пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Сила

На початку тижня Ви можете бути особливо схильні до імпульсивно-агресивного настрою, через що можете створити конфлікт на рівному місці. Постарайтеся не нашкодити важливим відносинам і не йти напролом.

Закохані

У понеділок Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким Ви у сварці.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас понеділок. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.