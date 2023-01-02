Чи варто відключати ноутбук із розетки, якщо він повністю заряджений - що кажуть експерти

Одна із двох найпоширеніших помилок у користуванні ноутбуком — це саме неправильне заряджання пристрою

Чимало власників ноутбуків переконані, що акумулятор прослужить довше, якщо відключати повністю заряджений пристрій від мережі і повертати його на зарядку, коли лептоп уже сильно розряджений. Та оскільки ситуація з електроенергією в країні лишається складною, більшість старається постійно бути підключеними до електромережі — про всяк випадок.

Який варіант менш шкідливий для ноутбука і чи правильно відключати його від зарядки, якщо техніка "сита" на всі 100%, розповідає root-nation.com. У цій статті ви також знайдете рекомендації, як продовжити термін експлуатації вашого лептопа, та поширені помилки, які призводять до псування батареї.

Вимикати з розетки чи ні

Безперервна зарядка ноутбука — це найпоширеніша помилка. Деякі користувачі вважають, що раз пристрій уже підключений до розетки, то акумулятор буде постійно зарядженим і так нібито вдасться уникнути зайвих циклів заряджання. Насправді це не так: коли ми заряджаємо акумулятор до 100%, такий заряд постійно триматися не буде — батарея ноутбука влаштована таким чином, що з часом рівень заряду все одно падає нижче максимальної позначки і ноутбук знову спробує зарядити його. Тобто, тримаючи лептоп на зарядці безперервно, ми ще більше скорочуємо проміжки між циклами зарядки, що згубно позначається на його батареї. Відбуваються так звані міні-цикли зарядки, які негативно впливають на ємність акумулятора. З часом гаджет вже не буде заряджатися до 100%.

У деяких моделях є можливість дістати акумулятор і підключити ноутбук прямо до розетки. Однак і такий варіант — не панацея. Навіть якщо акумулятор деякий час полежить окремо, він все одно буде розряджатися.

Як правильно заряджати ноутбук, щоб він прослужив довго — 2 правила

Найперше, про що варто знати усім власникам ноутбуків: розряджати батарею до нуля не рекомендується. Це негативно позначається на роботі пристрою та його здатності тримати заряд. Друге правило: намагайтеся тримати заряд у діапазоні 20-80% або 30-70%. Це найкращий варіант для нормальної роботи акумулятора. Так ваш гаджет прослужить довше.

Ще одна важлива рекомендація від експертів

Стежте за тим, аби ноутбук не перегрівався — це ще одна часта проблема, яка призводить до некоректної роботи пристрою. Старайтеся ніколи не закривати вільний доступ повітря до вентиляторів системи охолодження. Таке стається, наприклад, коли ви кладете увімкнений ноутбук на м’які поверхні.

Раніше ми розповідали про два способи зарядити ноутбук від павербанка. Щоправда, треба пам'ятати, що звичайний Power Bank для цього не підійде — потрібно купувати спеціальні потужні моделі, які "потягнуть" зарядку лептопа. Коштують вони помітно дорожче за звичайні павербанки.