Домашній Wi-Fі може працювати швидше: 3 лайфхаки, які покращать роботу роутера

На що звернути увагу, якщо сигнал псується без видимої причини

Останні декілька років все більше людей переходять на дистанційну роботу. У більшості випадків це значить, що працівник повинен мати вдома хороший ноутбук та швидкий інтернет. З останнім найчастіше й виникають проблеми.

Якщо у вас встановлений хороший Wi-Fi-роутер, а з’єднання час від часу підводить без видимих причин, не поспішайте переходити на дорожчий тариф. Спершу перевірте цей список лайфхаків, які допомагають пришвидшити Wi-Fі, рекомендує pixelinform.

Міфи і правда про Wi-Fі

Є речі, які негативно впливають на роботу вашого Wi-Fі-роутера. Це, наприклад, занадто близьке розташування до мікрохвильовки, холодильника чи іншої великогабаритної побутової техніки — в такому разі швидкість інтернет-з’єднання буде меншою, як і якість покриття.

Якщо ж говорити про міфи, то головний серед них – впевненість користувачів у тому, що ноутбуки, смартфони та інші гаджети мають бути якомога ближче до роутера. Насправді це не так, адже сучасні маршрутизатори здатні забезпечити якісний зв’язок з інтернетом для пристроїв, розкиданих по всій квартирі та навіть за її межами.

Як пришвидшити роботу Wi-Fі-роутера

Зробити це можна трьома способами. Кожен із цих варіантів безпечний і точно не нашкодить вашій техніці.

1 — Розташування роутера

Найкраще, якщо він розташовуватиметься ближче до центру вашої квартири чи будинку. При цьому він обов’язково має стояти на якомусь підвищенні (на книжковій полиці, столику чи принаймні табуретці) і загалом бути ближчим до стелі, а не підлоги.

Пам’ятайте, що поруч із роутером не повинно стояти інших великих предметів і побутової техніки на зразок телевізора, мікрохвильової печі, ігрової приставки, холодильника тощо.

2 — Правильний діапазон роботи

Більшість роутерів на сьогодні здатні працювати в діапазоні 2,4 ГГц і 5 ГГц. Підключати пристрої на кшталт настільних комп’ютерів, ноутбуків, смартфонів рекомендується до другого діапазону, а всілякі датчики, розумні лампи та інші аксесуари, для яких не потрібна висока швидкість, – до першого.

3 — Звільнення від "мертвих зон"

Мертва зона Wi-Fi — це ті місця в домі, де сигнал не ловить. Теоретично — він мав би там бути, а на практиці з’єднання з мережею немає. Таких "мертвих точок" у квартирі чи будинку може бути навіть декілька. Виправити ситуацію можна за допомогою другого маршрутизатора або Wi-Fi-репітера.

Раніше ми розповідали, чи варто відключати ноутбук із розетки, якщо він заряджений на 100%. Існує думка, що так пристрій не витрачатиме дорогоцінні цикли зарядки й прослужить довше, однак експерти мають з цього приводу власну думку.