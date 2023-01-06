Найпростіший спосіб зрозуміти, яка батарейка робоча, а яку можна викидати: лайфхак

Елементарний спосіб миттєво дізнатися, чи заряджена батарейка

У багатьох українців вдома накопичилося чимало батарейок. Їх — через відключення світла — часом доводиться купувати цілими упаковками. І якщо ви не складаєте трохи розряджені та абсолютно порожні батарейки окремо, визначити на око де яка — неможливо.

Проте це можна зробити, якщо знати про одну просту хитрість. Як швидко відрізнити заряджену батарейку від розрядженої, розповідає МЕТА.

Як дізнатися, чи залишився заряд у батарейці

Аби перевірити, чи заряджена батарейка, її потрібно просто впустити з невеликої висоти (буквально 2-3 см) на рівну поверхню, наприклад, на стіл. Тепер питання у тому, чи "встояла" батарейка:

якщо вона ще робоча, то впаде з твердим звуком і, найімовірніше, залишиться стояти;

якщо ж при падінні вона видає приглушений звук і падає, то елемент вже порожній.

Якщо раптом цей спосіб не допомагає, варто збільшити висоту падіння батарейки — приблизно до 20 см. Заряджений елемент повинен впасти на бік, а розряджений може декілька разів підскочити і відлетіти від місця падіння.

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