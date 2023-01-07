Ясний, захисник: що означає ім’я Сергія і коли він святкує іменини

Зазвичай носії імені Сергій дуже серйозні та хазяйновиті люди

Сергій, — дуже поширене в Україні та світі ім’я, і складно знайти людину, яка не мала б жодного знайомого на ім’я Сергій.

Тому "Телеграф" розібрався, який зазвичай характер мають Сергії, яке значення їхнього імені, коли Сергії святкують іменини.

Значення імені Сергій

Точне походження імені невідоме, проте воно має етруське коріння і зустрічається в греко-римській міфології. Можливо, воно походить від слів servus (служитель, раб) чи servator (захисник). Згідно з іншими трактуваннями, воно може перекладатися як "ясний" або "високошановний".

Вважається, що носії імені Сергій зазвичай хазяйновиті, серйозні, працьовиті, мають багато друзів, проте бувають самолюбні та не завжди адекватно сприймають критику.

У середні віки ім’я Сергій було поширене серед духовенства, і церква вшановує пам’ять одразу багатьох преподобних, священномучеників, чудотворців та інших священнослужителів з таким ім’ям. Було навіть чотири Папи Римських з ім’ям Сергій.

Також схожі імена зустрічаються в Білорусі, Грузії, Іспанії, Італії, Греції та інших країнах — там використовують варіації Сержі, Сергіос, Серго, Сергі, Серхіо, Серджо, Серж і т.п.

На сьогодні ім’я Сергій входить до топ-10 найпоширеніших імен України.

Коли День ангела Сергія?

У носіїв імені Сергій багато іменин на рік — це обумовлено поширеністю імені серед духовенства.

Головні іменини Сергія за православним церковним календарем відзначають у жовтні, — це день пам’яті преподобного Сергія Радонезького 8 жовтня, преподобного Сергія Печерського 20 жовтня. Також вшановується дата пам’яті преподобного Сергія Валаамського чудотворця 11 липня.

Інші іменини Сергія за місяцями:

3, 6, 15, 18, 27, 31 січня;

17, 21 лютого;

5, 7, 8, 11, 13, 22, 25 березня;

2, 5, 14, 21, 25 квітня;

7, 8, 10, 26 травня;

1, 23 червня;

1, 11, 18, 20 липня;

2, 8, 10, 13, 25 серпня;

10, 16, 22, 24, 29 вересня;

1, 7, 8, 11, 20, 23, 31 жовтня;

1, 3, 13, 16, 20, 27, 29 листопада;

2, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 30, 31 грудня.

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