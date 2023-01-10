Вийшов дубльований трейлер нової "Людини-мурахи та Оси" (відео)

Прем’єра фільму відбудеться вже у лютому

Marvel у 2023-му році порадує своїх шанувальників одразу кількома прем’єрами. Так, слідом за трейлером нових "Вартових Галактики" студія випустила трейлер до фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", прем’єра якого відбудеться вже в лютому.

У ролі режисера картини виступить Пейтон Рідд. До своїх ролей повернуться Пол Радд, Еванджелін Ліллі, Мішель Пфайффер, Майкл Дуглас та інші.

Фільм офіційно починає п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel. Партнери-супергерої Скотт Ленг (Пол Радд) та Хоуп ван Дайн (Еванджелін Ліллі) повертаються на екрани, щоб продовжити свої пригоди як Людина-Мураха та Оса. Разом з батьками Хоуп, Хенком Пімом (Майкл Дуглас) та Дженет ван Дайн (Мішель Пфайффер), вони досліджують Квантовий вимір і знайомляться з новими дивовижними створіннями. Ця подія дозволяє героям вийти за межі можливого.

Прем’єра фільму в Україні запланована на 16 лютого.

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