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Опубліковано дубльований трейлер останніх "Вартових галактики" (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Нова частина "Вартових галактики" стане останньою Новина оновлена 02 грудня 2022, 16:07
Нова частина "Вартових галактики" стане останньою. Фото kinomania.com.ua

Фільм стартує в українському прокаті 4 травня 2023 року

П’ятниця, 2 грудня, стала днем анонсів наймасштабніших кіноновинок наступного року. Так, слідом за тизером нового "Індіани Джонса" з Харрісоном Фордом у світ вийшов трейлер третьої частини "Вартових галактики", яка стане заключною.

У ролі режисера картини як і раніше виступить Джеймс Ганн. До своїх ролей повернуться Кріс Пратт, Зої Салдана, Бредлі Купер, Дейв Батіста, Карен Гіллан, Пом Клементьєв, Вілл Поултер, Шон Ганн та інші.

У "Вартових Галактики 3" від Marvel Studios вже знайомі глядачам герої виглядають дещо інакше. Пітер Квілл, все ще прийшовши до тями від втрати Гамори, повинен знову об’єднати команду, щоб захистити всесвіт і одного з них. Якщо ця місія провалиться, це може стати кінцем Стражів, яким ми їх знаємо. Фільм стартує в українському прокаті 4 травня 2023 року.

Раніше "Телеграф" публікував добірку фільмів та серіалів схожих на гучний "Уенсдей". Атмосфера і сюжет фільму справили таке враження на глядачів, що серіал і саундтрек до нього завірусилися в TikTok, і багато хто став змінювати імідж, щоб стати схожим на головну героїню.

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#Трейлер #Правоохоронці Галактики