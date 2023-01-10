Астролог назвав головних лузерів 2023 року: у "чорному списку" опинилися чотири знаки Зодіаку

Їм доведеться весь рік багато працювати і власноруч добиватися щастя

Цей рік обіцяє бути дуже цікавим, але набагато спокійнішим за попередній рік Тигра. Астрологи кажуть, що у 2023-му господар року — Чорний Водяний Кролик — буде прихильним до тих, хто наважиться на якісь зміни у житті. А от людям, які звикли плисти за течією, буде цьогоріч складно.

Хто потрапив у немилість до зірок, розповідає відомий український астролог Влад Росс. За його словами, несолодко у 2023 році буде Ракам, Рибам, Водолію та Стрільцю. Ці знаки Зодіаку протягом усього року намагатимуться переграти долю, але не завжди успішно, передає Главред.

Що підготував 2023 рік для Раків

Оточення Рака різко скоротиться — залишаться лише ті люди, які дійсно для них важливі. Також доля може поставити Раків перед серйозним вибором у сфері особистого життя. Будуть ці зміни, на краще чи ні — стане відомо тільки згодом, але робити вибір таки доведеться.

Астролог каже, що у 2023-му представники цього знака будуть схильні до захворювань, тому краще не відкладати похід до лікаря, якщо раптом ви відчуєте недомагання. Не набагато кращою буде і ситуація в кар'єрі. Ракам доведеться поборотися з конкурентами за власне місце під сонцем.

Що чекає на Стрільців у 2023 році

У жовтні Стрільцям варто бути дуже обережними з документами, грошима та іншими цінними речами, адже є високий ризик, що недоброзичливці можуть спробувати їх вкрасти. Якщо це допустити, ваше фінансове становище може погіршитись.

А от в інших сферах життя нічого зловісного не передбачається. Особливих потрясінь у 2023 році у Стрільців не буде ані в любові, ані в кар'єрі.

Яким буде 2023 рік для Водоліїв

У представників цього знака можуть виникнути раптові розбіжності у планах із другою половинкою. Ймовірно, ваша кохана людина вже зачекалася наступного кроку — пропозиції руки і серця, укладення шлюбу чи підготовки до становлення батьками. В будь-якому разі Водолії цьому будуть всіляко противитися. Через це ваші стосунки можуть опинитися під ударом і чи буде у них шанс на майбутнє, залежатиме від вашого рішення та вміння домовлятися.

Підвести у 2023-му може й здоров'я. Якщо відчуєте нездужання, краще відразу звертайтеся до лікаря. Крім того, цьогоріч краще відмовитися від покупки авто.

На що очікувати у 2023 році Рибам

Проблеми у Риб з'являться у сфері особистого життя. Клопоту підкинуть і діти. Одиноким представникам знака не вдасться створити міцні стосунки — цьогоріч на них очікують лише короткі інтрижки та швидкоплинні романи.

За словами астролога, саме Риби є головними невдахами 2023 року й розраховувати, що все зміниться саме собою, цьогоріч не варто. Удача зараз не на стороні цього знака. Спробувати виправити ситуацію можна, але для цього доведеться докладати дуже великих зусиль.

Раніше ми розповідали про трьох представників китайського гороскопа, які будуть найбільш щасливими у рік Кролика. Це союзник, діловий партнер і таємний друг Чорного Водяного Кролика.