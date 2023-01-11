Експерти назвали найпростіші способи посилити вдома сигнал Wi-Fi

Ці поради допоможуть, якщо сигнал пристрою занадто слабкий

Бездротовий інтерфейс Wi-Fi набув досить широкого поширення. На сьогодні важко собі уявити офіс або квартиру без роутера. Вони є практично всюди.

Однак досить часто трапляється, що сигнал кудись зникає або просто недостатньо сильний. Це може бути пов'язано із занадто великою площею приміщення, на яку розрахований пристрій, товщиною стін та іншими нюансами. Тому експерти назвали кілька простих способів посилити сигнал роутера, передає prostomob.com.

1 — Встановлення роутера в іншому місці

Насамперед для посилення сигналу роутер потрібно переставити в інше місце. Цей спосіб вважається найпростішим і досить часто саме він дозволяє вирішити проблему слабкого сигналу.

Бажано встановлювати роутер у центрі офісу чи житлового приміщення. Причому якомога вище — на якусь книжкову полицю чи щось подібне. Розміщувати роутер на підлозі експерти не рекомендують — так сигнал буде занадто слабким.

2 — Використання зовнішньої антени

Якщо поставити роутер у центр приміщення через ті чи інші причини не можна, то для посилення сигналу можна використовувати зовнішню антену. Старі моделі роутерів комплектуються антенами на 4-5 dBm. Якщо підключити їх до зовнішньої антени на 9 dBm, то зона покриття помітно зросте.

3 — Оновлення програмного забезпечення

Якщо востаннє у вебінтерфейсі маршрутизатора ви були декілька місяців тому, то є сенс спробувати оновити прошивку пристрою. Не виключено, що нова версія виявиться краще оптимізованою і це допоможе без зайвих клопотів збільшити швидкість передачі даних.

4 — Перетворення старого роутера на точку доступу

Якщо у вас є вдома старий роутер, його можна перетворити на точку доступу. Другий роутер можна поставити, наприклад, на кухні. Наявність у квартирі двох точок доступу забезпечить рівномірне і набагато якісніше інтернет-покриття.

Втім, якщо жоден із наведених вище способів посилення сигналу вам не допоміг, то є сенс придбати новий роутер, що підтримує Wi-Fi 6. Якість сигналу такого пристрою і широта покриття у нього набагато більші, ніж у попередніх версій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Є декілька нюансів, на які при цьому обов'язково має зважати користувач.