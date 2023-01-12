Результат на мільйон за сущі копійки: навіщо досвідчені господині заливають оцет в унітаз

Ефект можна підсилити, якщо додати до суміші ще один простий інгредієнт

Звичний оцет 9% можна використовувати не тільки в кулінарії, але в побуті. Він має дуже багато корисних властивостей, за допомогою яких можна усувати різні види забруднень у домі та на речах й навіть позбутися плісняви.

Однак особливо корисною оцтова кислота буде при митті ванної кімнати і туалету. Щоб з легкістю очистити унітаз, достатньо всього двох склянок цього диво-продукту, повідомляє glavred. А підсилити ефект можна за допомогою правильної пропорції соди.

Що робить оцет, залитий в унітаз

Звичайний столовий оцет, потрапляючи в унітаз:

розчиняє вапняний наліт;

очищає деталі з металу від іржі;

знищує зайві запахи;

розчиняє сечовий камінь;

вбиває бактерії шигели, що призводять до дизентерії;

вбиває кишкові палички.

Як очистити унітаз за допомогою оцту й соди

З унітаза потрібно видалити воду. Для цього перекривають кран, зливають усю воду з бачка і намагаються вибрати якомога більше води зі стояка унітазу.

Дві склянки столового оцту 9% підігрівають в емальованій каструлі до 40°C. Підігріту кислоту треба залити в унітаз як мінімум на 2 години, а краще — на ніч. Не забудьте опустити кришку.

Щоб підсилити ефект, можна додати соду. Для цього один стакан підігрітого до 40°C оцту (200 мл) треба змішати з содою (1 ст.л.). Отриману суміш на кілька годин заливають або в чашу унітаза, або у зливний бачок, в залежності відо того, що вам потрібно відмити. Для закріплення ефекту цю процедуру час від часу можна повторювати.

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