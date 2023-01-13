Каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі знову блищатимуть: потрібен один підручний продукт

Оцет — незамінний помічник у побутових справах

Каструлі та сковороди з нержавіючої сталі не повністю захищені від будь-яких слідів чи подряпин. Згодом їх поверхня покривається плямами, викликаними сіллю та мінералами з їжі. Але не поспішайте засмучуватись, один підручний інгредієнт допоможе зробити їх знову блискучими. Нагар у внутрішній частині посудини можна легко прибрати.

Про лайфхак з очищення сковорідок і каструль з нержавіючої сталі розповідає видання The Sun. Все, що вам знадобиться, звичайний оцет, який часто використовується в побутових цілях, у тому числі для натирання посуду до блиску, як у ресторанах.

Ви можете видалити окислений шар на посуді невеликою кількістю старого доброго столового оцту. Що потрібно робити, щоб повернути блискучий вигляд каструлі або сковорідці з нержавійки: просто налите трохи оцту в каструлю, збовтайте її і промийте.

Кислота в оцті швидко відновлює блиск нержавіючої сталі. Після миття сковорода виглядатиме як нова, без будь-яких плям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Звучить несподівано, і хоча цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.