Таропрогноз на 16 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Деякі нарешті зможуть вирішити наболілу проблему

Понеділок, 16 січня, дасть деяким довгоочікувану можливість вийти з глухого кута, проте іншим навпаки варто поки що відкласти всі важливі справи.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, що початок тижня приготував саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка пентаклів, П’ятірка мечів, перевернута Двійка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. На самому початку тижня у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі. Наскільки вдалим це рішення, покаже час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.