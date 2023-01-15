Таропрогноз на 16 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Некоторые наконец смогут решить наболевшую проблему

Понедельник, 16 января, даст некоторым долгожданную возможность выйти из тупика, однако другим наоборот стоит пока отложить все важные дела.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что начало недели уготовило именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка пентаклей, Пятерка мечей, перевернутая Двойка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. В самом начале недели у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.