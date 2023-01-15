Іменини Романа у 2023 році: усі дні, коли Рома святкує День ангела

Ім’я Роман зараз не найпоширеніше, але все одно красиве

Роман, — давнє і дуже популярне досі чоловіче ім’я. "Телеграф" розібрався, що воно означає, і коли всі Дні ангела Романа протягом року.

Значення імені Роман

Є дві основні версії походження імені, — згідно з однією, воно походить з давньогрецької мови і означає "сильний" або "міцний". За іншою версією, Роман може походити від латинського Romanus, що означає "римлянин" або "з Риму".

Використовуються форми імені Рома, Романус, Ромуля, Ромася, Ромул, Ромочка, Ромчик, Романко.

Історія знає низку візантійських імператорів, пап Римських, князів, митрополитів, головнокомандувачів, мучеників, єпископів на ім’я Роман.

Серед українців можна відзначити таких особистостей як головнокомандувач УПА Роман Шухевич, кікбоксер Роман Крикля, спортсмен та волонтер Роман Зозуля, економіст Роман Шеремета, нардеп та полковник СБУ Роман Костенко, журналіст Роман Цимбалюк та інші.

Коли День ангела Романа?

Роман близько двадцяти разів на рік відзначає День янгола. Перерахуємо головні іменини за церковним православним календарем:

18 січня, — священномученик Роман Лакедомонець;

11 лютого, — мученик Роман Самосатський;

16 лютого, — князь Роман Углицький, будівник храмів за часів монгольського ярма;

29 березня, — священномученик, диякон Роман із Парія Геллеспонтського;

15 травня, — князь ростовський, страстотерпець Роман;

13 червня, — мученик Роман Нікомідійський;

1 серпня — рязанський князь Роман Олегович;

6 серпня, — князь Борис (у хрещенні Роман), страстотерпець;

11 серпня, — преподобний Роман Киржацький;

23 серпня, — мученик Роман Римський;

14 жовтня, — диякон Роман Солодкоспівець, який отримав у дар від Богородиці вміння складати церковні гімни та пісні;

1 грудня, — священномученик, диякон Роман Кесарійський, Антіохійський;

10 грудня — самітник і чудотворець Роман Антіохійський (Сирійський).

Менш важливі дні іменин також відзначають 2 березня, 3 серпня, 15 серпня, 8 вересня, 16 вересня, 24 вересня, 8 жовтня, 13 листопада.

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