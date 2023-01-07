Чому ноутбук часто ламається: п’ять шкідливих звичок

Через неправильну експлуатацію цей девайс швидко виходить з ладу

Щоб ноутбук прослужив довше, а його ремонт не влітав у копійчину, необхідно дотримуватись правил експлуатації цього пристрою. Наприклад, біля увімкненого ноутбука не можна класти смартфон. Ця та ще декілька звичок швидко виводять девайс з ладу.

Є п’ять основних помилок в експлуатації ноутбуків, через які вони швидко ламаються. Про це пише belnovosti.

Що не можна робити з ноутбуком

Рідко чистити. З часом усередині пристрою накопичується велика кількість пилу. Чистити ноутбук усередині потрібно щонайменше раз на рік. Не міняти термопасту. Міняти термопасту потрібно раз на кілька років у міру висихання. Не дотримуватись температурного режиму. Якщо ноутбук принесли з морозу, одразу вмикати його не можна. Потримайте в теплі щонайменше пару годин. Працювати на м’яких поверхнях. М’які поверхні не дають кулерам нормально працювати. Це може призвести до перегріву і поломки. Користуватися при сильній вібрації. Не можна працювати за ноутбуком у машині чи громадському транспорті. Тряска негативно впливає на жорсткий диск.

Раніше "Телеграф" писав, як заряджати батарею ноутбука, щоб продовжити термін її служби.