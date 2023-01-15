Именины Романа в 2023 году: все дни, когда Рома празднует День ангела

Имя Роман сейчас не самое распространенное, но красивое

Роман, — древнее и весьма популярное до сих пор мужское имя. "Телеграф" разобрался, что оно значит, и когда все Дни ангела Романа в году.

Значение имени Роман

Есть две основные версии происхождения имени, — согласно одной, оно произошло из древнегреческого языка и значит "сильный" или "крепкий". По другой версии, Роман может происходить от латинского Romanus, что значит "римлянин" или "из Рима".

Используются формы имени Рома, Романус, Ромуля, Ромася, Ромул, Ромочка, Ромчик, Романко.

История знает ряд византийских императоров, пап Римских, князей, митрополитов, главнокомандующих, мучеников, епископов по имени Роман.

Среди украинцев можно отметить таких личностей как главнокомандующий УПА Роман Шухевич, кикбоксер Роман Крыкля, спортсмен и волонтер Роман Зозуля, экономист Роман Шеремета, нардеп и полковник СБУ Роман Костенко, журналист Роман Цимбалюк и других.

Когда День ангела Романа?

Роман около двадцати раз в году отмечает День ангела. Перечислим главные именины по церковному православному календарю:

18 января, — священномученик Роман Лакедомонец;

11 февраля, — мученик Роман Самосатский;

16 февраля, — князь Роман Угличский, строитель храмов и богаделен во времена монгольского ига;

29 марта, — священномученик, диакон Роман из Пария Геллеспонтского;

15 мая, — князь ростовский, страстотерпец Роман;

13 июня, — мученик Роман Никомидийский;

1 августа, — рязанский князь Роман Олегович;

6 августа, — князь Борис (в крещении Роман), страстотерпец;

11 августа, — преподобный Роман Киржачский;

23 августа, — мученик Роман Римский;

14 октября, — диакон Роман Сладкопевец, получивший в дар от Богородицы умение слагать церковные гимны и песни;

1 декабря, — священномученик, диакон Роман Кесарийский, Антиохийский;

10 декабря, — отшельник и чудотворец Роман Антиохийский (Сирийский).

Менее важные дни именин также отмечают 2 марта, 3 августа, 15 августа, 8 сентября, 16 сентября, 24 сентября, 8 октября, 13 ноября.

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