С именинами Романа! Лучшие открытки и короткие поздравления на День ангела

Не забудьте поздравить Ромчика с именинами

Пусть имя Роман не самое распространенное сейчас, однако очень красивое и древнее. Ранее мы рассказывали, каково происхождение имени, и когда все именины Романа в году. Теперь же "Телеграф" приготовил порцию отличных вариантов для поздравления Романа с Днем ангела на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Романа

С Днем ангела, Роман! Желаю больше улыбаться, и чтобы всегда и во всем у тебя была радость. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!

Поздравляю тебя, Роман, с Днем ангела и желаю тебе: здоровья, терпения и удачи. Да благословит тебя Господь Бог на добрые дела!

Поздравляю, Роман, с радостным и светлым днем, с днем твоего ангела-хранителя! Пусть твой покровитель всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена великой любовью и счастьем.

Роман, прими от нас поздравления с именинами! Счастья, сил, верных друзей, благополучия, карьерного роста!

С Днем ангела, Ромчик! Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой Ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой.

Роман, желаю тебе мудрости от Бога, благословений от него. Пусть будет светлым и чистым путь. Поздравляю с Днем ангела!

Открытки для поздравления на День ангела Романа