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З іменинами Романа! Найкращі листівки та короткі привітання на День ангела

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Романа на будь-який смак Новина оновлена 15 січня 2023, 17:56
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Романа на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Ромчика з іменинами

Нехай ім’я Роман не найпоширеніше зараз, проте дуже гарне та давнє. Раніше ми розповідали, яке походження імені, і коли всі іменини Романа протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував порцію чудових варіантів, як привітати Романа з Днем ангела українською.

Короткі привітання з Днем ангела Романа

  • З Днем ангела, Романе! Бажаю більше посміхатися, і щоб завжди і в усьому в тебе була радість. Нехай удача не минає, а завжди залітає до твоєї хати!
  • Вітаю тебе, Романе, з Днем ангела і бажаю тобі: здоров’я, терпіння та удачі. Нехай благословить тебе Господь Бог на добрі діла!
  • Вітаю, Романе, з радісним та світлим днем, з днем твого ангела-охоронця! Нехай твій покровитель завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена великою любов’ю та щастям.
  • Романе, прийми від нас вітання з іменинами! Щастя, сил, вірних друзів, благополуччя, кар’єрного зростання!
  • З Днем ангела, Ромчику! Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння та благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.
  • Романе, бажаю тобі мудрості від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлим і чистим шлях. Вітаю із Днем ангела!

Листівки для привітання на День ангела Романа

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з народними прикметами, суворо не можна передавати гроші прямо до рук.

Теги:
#Роман #Поздоровлення #День ангела #Іменини