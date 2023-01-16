Що ніколи не можна класти біля роутера: речі, які можуть зламатися від такого сусідства

5 речей, яким протипоказана "близькість" із цим пристроєм

Роутер — це спеціальне обладнання, яке розподіляє інтернет між підключеними до нього пристроями. Ця маленька коробочка з антенами на сьогодні є чи не в кожному домі, адже доступ до швидкісного інтернету нині не забаганка, а нагальна потреба. Якщо раптом домашній Wi-Fі почав працювати повільніше, є щонайменше три прості способи прискорити роботу роутера. Однак це не єдина проблема, яка може виникнути з цим пристроєм.

Мало хто знає, що роутери, які використовуються для розгортання бездротових мереж, мають здатність розмагнічувати предмети. Це стосується речей, які ви лишаєте занадто близько від пристрою, передає prostomob. Що не можна залишати біля роутера, розповідають експерти.

Які речі не варто класти поблизу роутера

Дисконтні або банківські картки. Якщо вони полежать біля маршрутизатора, то магнітні смуги зіпсуються і такі картки стануть непридатними до використання. А от з картами, у яких встановлений тільки чип, нічого не станеться. Брелок автосигналізації. Роутер швидко виведе його з ладу. Ключі-магніти від домофона. Вони теж мають властивість розмагнічуватися, тому через деякий час ви ризикуєте просто не потрапити додому. Bluetooth-гарнітуру і бездротові навушники також слід тримати якомога далі від роутера. Ці речі досить тендітні і можуть швидко вийти з ладу, перебуваючи неподалік від нього. Планшет і смартфон. Експерти кажуть, що ці гаджети почнуть набагато швидше розряджатися, якщо часто лежатимуть прямо біля роутера.

Раніше ми розповідали, де не варто розміщувати роутер у квартирі. Такі місця-пастки гаситимуть сигнал, а деякі навіть можуть зіпсувати сам пристрій.