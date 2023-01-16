Як легко прибрати плями від дезодоранту з темного одягу: виручить один миючий засіб

Використовувати оцет, лимонну кислоту або перекис водню — не можна, це тільки зіпсує вашу річ

Часто улюблений одяг псується через нашу необережність. Наприклад, під час застілля, коли на річ падає шматок жирної їжі, або якщо ми скористалися дезодорантом і відразу натягнули кофту чи футболку. Вивести таку пляму буває дуже складно і звичайний порошок з цим навряд чи впорається. Але є кілька хитрих трюків, які допоможуть прибрати пляму від антиперспіранту зі світлого одягу. А от для темних речей знадобляться дещо інші засоби.

Як врятувати темний одяг від плям дезодоранту, розповідає prostoway. Причому наголошується, що суміші на основі оцту, лимонної кислоти чи перекису водню — не варіант, бо річ після такого "трюка" можна буде просто викинути.

Допоможе у цій ситуації звичайний миючий засіб для посуду. Він швидко прибере білі плями від антиперспіранту, не залишаючи при цьому слідів.

Щоб прибрати пляму, її обробляють будь-яким засобом для миття посуду, залишаючи річ приблизно на 30 хв, щоб досягнути кращого ефекту. При цьому забруднену річ можна легенько потерти. Через пів години одежину треба випрати у звичний спосіб — у пральній машині чи вручну.

До речі, пам'ятайте, що одяг із плямами спеціально сушити або прасувати не можна. У такому разі вивести бруд буде практично нереально — він занадто в’їсться у волокна тканини.

Раніше ми розповідали, як швидко і без проблем вивести жирні плями з джинсів. Цей простий лайфхак найкраще спрацьовує, доки забруднення ще "свіже".