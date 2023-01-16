Рус

Як легко прибрати плями від дезодоранту з темного одягу: виручить один миючий засіб

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вивести такі плями зазвичай дуже складно
Вивести такі плями зазвичай дуже складно. Фото pixelinform.com

Використовувати оцет, лимонну кислоту або перекис водню — не можна, це тільки зіпсує вашу річ

Часто улюблений одяг псується через нашу необережність. Наприклад, під час застілля, коли на річ падає шматок жирної їжі, або якщо ми скористалися дезодорантом і відразу натягнули кофту чи футболку. Вивести таку пляму буває дуже складно і звичайний порошок з цим навряд чи впорається. Але є кілька хитрих трюків, які допоможуть прибрати пляму від антиперспіранту зі світлого одягу. А от для темних речей знадобляться дещо інші засоби.

Як врятувати темний одяг від плям дезодоранту, розповідає prostoway. Причому наголошується, що суміші на основі оцту, лимонної кислоти чи перекису водню — не варіант, бо річ після такого "трюка" можна буде просто викинути.

Допоможе у цій ситуації звичайний миючий засіб для посуду. Він швидко прибере білі плями від антиперспіранту, не залишаючи при цьому слідів.

Щоб прибрати пляму, її обробляють будь-яким засобом для миття посуду, залишаючи річ приблизно на 30 хв, щоб досягнути кращого ефекту. При цьому забруднену річ можна легенько потерти. Через пів години одежину треба випрати у звичний спосіб — у пральній машині чи вручну.

До речі, пам'ятайте, що одяг із плямами спеціально сушити або прасувати не можна. У такому разі вивести бруд буде практично нереально — він занадто в’їсться у волокна тканини.

Раніше ми розповідали, як швидко і без проблем вивести жирні плями з джинсів. Цей простий лайфхак найкраще спрацьовує, доки забруднення ще "свіже".

Теги:
#Дезодорант #Пляма #Лайфхак