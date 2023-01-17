Таропрогноз на 18 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Багато хто зможе помітно покращити свої справи

У середу, 18 січня, деякі можуть зазнати втрат матеріального плану, проте інші навпаки зможуть отримати осяяння та просунутися у справах.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі цього дня тижня. Щоб дізнатися, що доля приготувала на середу саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Лицар пентаклів, Четвірка пентаклів, Вісімка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Четвірка пентаклів

Ця карта є Владикою земної влади, і вона рекомендує ретельно обмірковувати кожен свій крок, перш ніж щось робити, і тоді все вийде так, як Вам хочеться. Особливо ймовірні зрушення у фінансових справах. Але також ця карта закликає задуматися, чи в потрібному напрямку Ви рухаєтеся, і чи не надто Ви прив’язані до матеріального.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. У середу Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування чекають на кожен знак Зодіаку до кінця року за картами Таро.